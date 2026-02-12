Bebé latina hallada sin vida entre escombros de incendio que mató a su madre en Queens, Nueva York

Una bebé recién nacida fue hallada su vida entre los escombros de un fuego residencial donde su madre, Miguelina Alcántara, ya había sido declarada muerta en Queens (NYC).

Thet Aung Oo, un joven de 22 años, sigue gravemente hospitalizado. Su hermano dijo que sufrió quemaduras graves en todo el cuerpo tras regresar al fuego para rescatar a su madre, quien ya había escapado. Según los médicos sus pulmones estaban llenos de humo por lo que persiste la preocupación de que su corazón y riñones pudieran fallar, destacó Daily News.

Tres bomberos, varios residentes adultos y dos niños también sufrieron heridas leves, y 47 vecinos se vieron afectados, sin poder regresar a sus hogares. La Cruz Roja les está brindando asistencia a estas familias.

El incendio comenzó en el 1er piso de la casa ubicada en el número 83-34 Dongan Av cerca de Broadway en Elmhurst, poco antes de las 7 p.m. del lunes, y rápidamente se extendió a la azotea de la casa y a los edificios vecinos a ambos lados. El Departamento de Edificios (DOB) emitió una orden de desalojo total para la casa quemada y también para las dos estructuras vecinas.

Alcántara (34) fue encontrada muerta en el sótano esa misma noche. “Trajimos equipo pesado, despejamos el lugar y esta tarde, con la ayuda del equipo pesado y la remoción de muchos escombros del edificio, localizamos a la niña desaparecida”, declaró ayer John Esposito, jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), citado por ABC News.

Los bomberos informaron que, en un momento dado, uno de los familiares cayó por un agujero en el 1er piso, por lo que decidieron sacar a todos. Afirman que en ese momento no sabían que había residentes atrapados dentro. No se ha determinado la causa de las llamas.

Las autoridades informaron la madre hispana y su bebé Emma vivían en el sótano. Los registros del DOB indican que en 2009 y 2022 se presentó una denuncia al 311 por una presunta conversión ilegal de una unidad de sótano que carecía de una salida adecuada en caso de incendio. El DOB afirma que se enviaron inspectores en ambas ocasiones y no pudieron acceder.

“En el pasado, hemos tenido casos de bomberos que han muerto porque los apartamentos y las casas se han dividido y se han bloqueado los accesos a las salidas y las escaleras de incendios”, dijo Esposito.

“Obviamente, creo que la ciudad debería investigarlo más a fondo, porque si la ciudad hubiera cumplido con su normativa sobre la inspección de la estructura, esto se podría haber evitado”, dijo Matthew Lee, víctima del incendio del lunes.