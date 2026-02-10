Mujer muerta, niños y adultos heridos: incendio residencial en Queens, Nueva York

Una mujer murió y dos niños y varios adultos resultaron lesionados en un devastador incendio anoche en Elmhurst, Queens (NYC).

Las llamas comenzaron en el 1er piso de la casa ubicada en el número 83-32 Dongan Av poco antes de las 7 p.m. del lunes y rápidamente subieron a la azotea, extendiéndose a los edificios a ambos lados. Dos bomberos también sufrieron heridas leves y 47 vecinos se vieron afectados, sin poder regresar a sus hogares hasta esta mañana. La Cruz Roja les está brindando asistencia a estas familias.

El Departamento de Edificios (DOB) emitió una orden de desalojo total para la casa quemada y también para las dos estructuras vecinas. Los equipos de emergencia seguían buscando a una persona atrapada en el sótano, cuyo paradero se desconoce la mañana del martes.

Una mujer de 34 años murió, un hombre de 22 fue reportado en estado crítico y seis personas se encuentran estables, dos de ellas niños de 10 y 13 años. Sus nombres y vínculos no han sido revelados.

Rescatar a las personas fue todo un reto para el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), ya que algunas de las víctimas tuvieron que saltar por las ventanas para escapar, comentó ABC News. “Los bomberos lograron controlar el incendio alrededor de la 1 a.m. del martes. La intensa llamarada naranja brilló en la oscuridad mientras una densa columna de humo gris y negro se elevaba en el aire”.

El subjefe de FDNY, David Simms, describió la situación cuando llegaron las unidades como un “fuerte incendio” que “se propagó rápidamente” a las estructuras cercanas, citó SILive.com.

Los investigadores están trabajando para determinar la causa de las llamas. “Mi madre me llamó. Yo estaba en el trabajo. Me dijeron que había un incendio junto a nuestra casa y entré y me dijeron que el fuego empezaba a extenderse”, lamentó un vecino. “Mi apartamento está lleno de humo, así que nos dicen que van a demolerlo todo. Creo que van a revisar mi apartamento. Así que no tengo a dónde ir”.

A fines de enero otro incendio de cuatro alarmas mató a una persona y dejó más de una docena de heridos en un edificio en El Bronx (NYC). También ese mes 10 personas resultaron lesionadas y varias más quedaron sin hogar en medio del frío después de que un fuego de grandes proporciones arrasara un edificio residencial de madrugada en Queens (NYC).