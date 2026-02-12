Clima de hoy en Chicago para este jueves 12 de febrero

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por esta razón, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 12 de febrero.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de máxima y los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de mínima. La sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 5 durante el día y del 1 durante la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 4.35 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:51 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:20 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se prevé escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 52 grados Fahrenheit (11 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 34 (1ºC). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima