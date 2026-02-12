FBI alerta sobre auge de estafas románticas antes de San Valentín

A pocas semanas del Día de San Valentín, el FBI ha activado alertas en sus oficinas de campo en todo el país ante el incremento sostenido de estafas románticas vinculadas a citas en línea y redes sociales.

Según las autoridades, los delincuentes crean perfiles falsos en plataformas digitales para iniciar relaciones virtuales con sus víctimas y, tras ganar su confianza, persuadirlas de enviar dinero o compartir información personal sensible.

“Los estafadores acechan en línea diciendo que buscan el amor cuando en realidad solo buscan robar tu cuenta bancaria”, advirtió Ted E. Docks, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, quien instó al público a actuar con escepticismo.

El organismo también alertó sobre el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para hacer más convincentes estos engaños. Los estafadores emplean IA para generar imágenes, perfeccionar textos y hasta simular voces, dificultando la detección de perfiles fraudulentos.

Modus operandi

Uno de los esquemas más comunes es el conocido como “matanza de cerdos”, una modalidad de fraude de inversión en la que los delincuentes establecen primero un vínculo afectivo.

Tras semanas o meses de comunicación frecuente, aseguran haber obtenido grandes ganancias mediante inversiones en criptomonedas, metales preciosos o divisas, e invitan a la víctima a participar. Posteriormente la dirigen a plataformas falsas controladas por redes criminales, donde el dinero desaparece.

En la región de Nueva Inglaterra, la oficina del FBI en Boston informó que más de 700 personas en Massachusetts, Maine, New Hampshire y Rhode Island fueron víctimas en 2025, con pérdidas aproximadas de $20 millones de dólares.

El FBI señala varias señales de alerta: intentos de trasladar la conversación fuera de la plataforma original casi de inmediato, declaraciones rápidas de amor, excusas relacionadas con trabajos o viajes en el extranjero que impiden encuentros en persona y solicitudes urgentes de dinero por supuestas emergencias.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad en este tipo de interacciones, formular preguntas y, bajo ninguna circunstancia, enviar dinero ni compartir datos bancarios, números de Seguro Social u otra información confidencial con personas conocidas únicamente por internet.