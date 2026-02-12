ICE en Nueva Jersey: gobernadora firma orden ejecutiva para proteger a migrantes tras hispano detenido en balacera

Nueva Jersey hará todo lo posible para defender los derechos constitucionales de los residentes y proteger la seguridad pública, ratificó ayer la gobernadora Mikie Sherrill al anunciar una ofensiva contra las posibles acciones represivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Sherrill firmó una orden ejecutiva en la capital estatal, Trenton, que según ella es necesaria para evitar que el mandatario Donald Trump convierta a las fuerzas del orden en milicias, señaló ABC News. “He visto cómo son las milicias irresponsables y el miedo y el peligro que propagan”, declaró la gobernadora.

“Eso significa que no se permitirá el acceso a áreas de concentración, centros de procesamiento, bases de operaciones ni acciones federales de inmigración civil desde ningún territorio estatal, ni desde nuestros parques, ni desde nuestras carreteras, ni desde nuestros edificios”, declaró Sherrill.

Además, la Fiscalía General de Nueva Jersey está lanzando un portal donde se pueden subir videos de las interacciones con ICE que presencien en el estado. También la gobernación está activando una nueva página para garantizar que las personas conozcan sus derechos constitucionales al interactuar con agentes federales.

El martes oficiales de inmigración abrieron fuego a un auto en Roxbury Township mientras detenían a un hombre. Nadie resultó herido, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calificó a esa persona, identificada como Jesús Fabián López, como “un delincuente extranjero de Honduras” y lo acusó de cargos por drogas y conducir bajo los efectos del alcohol. Además la agencia dijo que en 2021 un juez había ordenado su deportación de Estados Unidos.

La fiscalía estatal está investigando el incidente. “Reconocemos que asuntos de esta naturaleza generan preocupación en nuestras comunidades. La seguridad pública sigue siendo nuestra principal prioridad. Como Fiscal General Interina del estado Nueva Jersey es mi deber proteger la seguridad de los residentes de este estado y defender la Constitución. Haré todo lo posible para cumplir con esta responsabilidad”, escribió la fiscal Interina Jennifer Davenport en un comunicado.

El DHS afirma que, mientras los agentes intentaban arrestar a López Banegas, él embistió contra una patrulla policial y “utilizó su vehículo como arma para intentar atropellar a un oficial”. Las autoridades afirman que el oficial disparó a los neumáticos del vehículo del sospechoso “para detener la amenaza”, citó News 12.

Seguidamente López Banegas fue puesto bajo custodia de ICE. “Nuestros oficiales se enfrentan a un aumento del 3200% en los ataques vehiculares y un aumento de más del 1300% en las agresiones en su contra, ya que arriesgan sus vidas para arrestar a delincuentes extranjeros ilegales”, escribió la portavoz del DHS en un comunicado. El fiscal general de Nueva Jersey está investigando el incidente, lo cual es habitual cuando un miembro de la policía dispara un arma durante una investigación en Nueva Jersey.