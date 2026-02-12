Krispy Kreme dará gratis 13,000 docenas de donas

Krispy Kreme anunció una promoción especial que combina el Día de San Valentín con el tradicional viernes 13, transformando una fecha asociada a la mala suerte en una jornada de regalos para sus clientes en Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado oficial de la compañía, la cadena regalará 13,000 cajas de una docena de donas Original Glazed mediante un cupón digital que será entregado de forma aleatoria a 13,000 consumidores el viernes 13 de febrero de 2026.

Los clientes seleccionados no recibirán la docena al instante, sino un cupón que podrán canjear durante un periodo de 13 días, iniciando el domingo 15 de febrero, siempre que realicen cualquier compra adicional en tienda o en línea.

La campaña fue bautizada como Lucky in Love y coincide con la estrategia comercial de la marca para impulsar su colección temática de San Valentín, la cual estará disponible hasta el sábado 14 de febrero.

Esta línea especial incluye cuatro donas de edición limitada, presentadas en cajas decoradas con motivos románticos.

Entre los sabores se encuentra I Love You a Choco-Lot, una dona en forma de corazón sin glaseado tradicional, rellena de crema sabor chocolate y cubierta con betún rojo de vainilla, además de un listón y moño de chocolate en la parte superior.

También destaca Teddy Bear Cookies & Kreme, igualmente en forma de corazón, sumergida en chocolate, rellena de crema tipo cookies & kreme y decorada con un rostro de oso elaborado con chocolate blanco.

La variedad You’re Berry Sweet ofrece relleno de crema, cobertura de fresa y detalles en glaseado rojo con decoración de azúcar XOXO.

Finalmente, Sprinkled with Love parte de la clásica Original Glazed, pero añade un borde de betún sabor mantequilla y chispas de azúcar en forma de corazón.

Alison Holder, directora de marca y producto de Krispy Kreme, explicó en el comunicado: “Hay muchas formas de demostrar amor en San Valentín, no solo a una persona, sino a todos los que hacen tu vida un poco más brillante”.

“Este año nos inspiramos en los regalos clásicos de San Valentín para crear una colección de donas perfecta para compartir. Somos un poco parciales, por supuesto, pero sentimos que estas donas podrían ser la forma más dulce de expresar amor este San Valentín”, añadió.

La empresa informó que la colección puede adquirirse en tiendas Krispy Kreme, así como mediante pedidos para recoger o entrega a domicilio a través de su aplicación y sitio web.

Además, algunas de estas donas estarán disponibles en presentaciones de media docena en comercios externos participantes, entre ellos ciertas sucursales de Albertsons, Target y Costco en distintas regiones.

