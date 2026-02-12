Lanzamiento de SpaceX rumbo a la EEI podría dejar estelas en el cielo de Nueva York este viernes

Los cielos del noreste de Estados Unidos podrían ofrecer un espectáculo poco común este viernes por la tarde, cuando SpaceX lance su misión Crew-12 desde Cabo Cañaveral rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).

De acuerdo a Pix11, aunque el despegue tendrá lugar en Florida, residentes de Nueva York podrían tener la oportunidad de observar estelas de vapor mientras el cohete asciende hacia el espacio.

El lanzamiento está programado para las 5:15 p.m. (ET), siempre y cuando las condiciones meteorológicas y técnicas lo permitan. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el este de Florida presenta actualmente una probabilidad de lluvias de entre 20 y 30%, un factor que podría provocar retrasos de último momento.

Como sucede con todos los vuelos a la EEI desde Florida, el cohete viajará en dirección noreste siguiendo la costa este del país. Esa trayectoria es clave para los observadores del cielo en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados del Atlántico medio, ya que aumenta la posibilidad de ver las llamadas estelas de vapor: nubes brillantes y difusas que se forman cuando los gases del cohete interactúan con la atmósfera superior durante los primeros minutos del ascenso.

Aunque el cohete no será visible directamente desde la ciudad, quienes quieran intentarlo deberán mirar hacia el este y el sureste poco después del lanzamiento. En misiones anteriores, estas estelas han aparecido como líneas blanquecinas que se expanden lentamente o como formas irregulares iluminadas por la luz del atardecer.

El pronóstico para Nueva York durante las primeras horas de la noche del viernes resulta favorable para la observación, con algunas nubes dispersas pero sin sistemas importantes que limiten la visibilidad. Especialistas recomiendan buscar un punto con vista despejada del horizonte, como parques, azoteas o áreas cercanas al agua, y estar atentos durante los primeros 10 a 20 minutos tras el despegue.

Para muchos neoyorquinos, estos lanzamientos se han convertido en pequeños eventos comunitarios. Cada vez que una misión espacial deja huellas visibles en el cielo urbano, las redes sociales se llenan de fotos y videos capturados desde Brooklyn, Queens, Manhattan o la costa de Long Island, ofreciendo una perspectiva única de la exploración espacial desde la ciudad.

Una misión clave para retomar operaciones completas en la EEI

La cápsula Dragon transportará a los 4 integrantes de Crew-12: 3 astronautas y un cosmonauta ruso. Su llegada permitirá que la EEI vuelva a operar con una tripulación completa de 7 personas, un paso crucial tras varias semanas de actividad limitada.

El pasado 15 de enero, 4 miembros de la EEI tuvieron que interrumpir su misión debido a la enfermedad de uno de los astronautas. Desde entonces, la estación ha funcionado con personal reducido, lo que obligó a suspender diversas tareas esenciales.

La imagen de los astronautas que volvieron a la Tierra hace unos días por la emergencia sanitaria en la EEI. (Foto: NASA/AP)

Entre las restricciones más importantes se encuentra la imposibilidad de realizar caminatas espaciales, incluso en caso de emergencia, debido a la falta de personal suficiente para garantizar la seguridad de estas complejas operaciones. Con la llegada de Crew-12, se espera que la estación recupere gradualmente su ritmo normal de trabajo científico, mantenimiento y experimentos en microgravedad.

Muchas de estas investigaciones tienen aplicaciones directas en la vida cotidiana, desde avances médicos hasta nuevos materiales y tecnologías que podrían utilizarse en futuras misiones a la Luna y Marte.

SpaceX y el papel creciente del sector privado

Este lanzamiento subraya el papel central que SpaceX desempeña actualmente en el programa espacial estadounidense. Desde que la compañía comenzó a transportar astronautas a la EEI, EE.UU. depende cada vez más de empresas privadas para misiones tripuladas, marcando un cambio histórico frente al modelo tradicional dominado por agencias gubernamentales.

Para SpaceX, Crew-12 también representa una nueva oportunidad de demostrar la confiabilidad de sus sistemas reutilizables, diseñados para reducir costos y aumentar la frecuencia de vuelos al espacio. Cada misión exitosa refuerza la idea de que el acceso orbital puede ser más frecuente y sostenible.

Para el público general, el evento ofrece una rara oportunidad de conectarse con la exploración espacial sin salir de casa. Incluso a cientos de millas del punto de lanzamiento, los neoyorquinos podrían presenciar una señal visible del viaje de 4 personas rumbo a un laboratorio orbital que gira alrededor de la Tierra cada 90 minutos.

Si el clima coopera, el espectáculo será breve, pero memorable. Las estelas pueden durar solo unos instantes, pero suelen dejar una impresión duradera en quienes logran verlas, recordando que, incluso desde una ciudad tan acelerada como Nueva York, el espacio nunca está tan lejos.

Sigue leyendo:

* Riesgo en el aire: FAA alerta a aerolíneas por caída de desechos espaciales

* Este es el dinero que Elon Musk pierde con cada desastre de SpaceX

* ¿Qué le sucede al cuerpo humano tras una larga estadía en el espacio?