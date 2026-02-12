Rey Ruiz celebra el amor con salsa  

Este Día de San Valentín tendrá banda sonora propia en Nueva York. El cantante cubano Rey Ruiz, conocido como “El Galán de la Salsa”, subirá al escenario del Lehman Center for the Performing Arts para ofrecer una velada dedicada al amor, la pasión y los grandes clásicos de la música latina.

El salsero, con una carrera que abarca décadas y múltiples discos de platino, Ruiz promete una noche cargada de romanticismo y ritmo, en la que el público podrá cantar y bailar temas que han marcado generaciones. Para el artista, la fecha no podría ser más significativa.

“Un día importantísimo, porque cuando uno le canta al amor o al desamor no hay mejor día que ese. No lo hay”, afirma.

Nacido en La Habana, Cuba, Rey Ruiz comenzó a presentarse desde niño en la televisión cubana y se formó en la Escuela Nacional de Arte. Su talento lo llevó a escenarios emblemáticos como el Hotel Habana Libre y el legendario Cabaret Tropicana. Tras establecerse en Miami, su carrera despegó internacionalmente con una propuesta romántica y elegante que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la salsa contemporánea.

El gran salto llegó tras firmar con Sony Records y lanzar su álbum homónimo Rey Ruiz, que alcanzó estatus de platino y lo catapultó al estrellato. A lo largo de los años sumó éxitos como “Mi Media Mitad”, “Si Te Preguntan”, “Estamos Solos” y “Miénteme Otra Vez”, además de presentaciones memorables como su actuación en el Madison Square Garden durante el Festival de la Salsa.

Nueva York ocupa un lugar especial en su trayectoria, asegura.

“Estoy sumamente contento con este acercamiento, porque Nueva York para mí siempre ha sido un lugar muy salsero, muy especial para mi música y para mis presentaciones. Y en un día como ese (14 de febrero), todavía mejor”, expresa.

Más allá de los números y los premios, Ruiz valora el impacto emocional de sus canciones. “Yo me siento afortunado de tener música que signifique tanto para la gente, canciones que puedan llevar a su vida y con las que se identifiquen a través de mis vivencias. Que las canten con ese sentimiento es muy alentador. Que un artista note eso y que la gente cante sus canciones para recordar un amor o un momento vivido, eso es muy bonito”.

Algunas de sus composiciones han trascendido como verdaderos himnos románticos.

“Hay canciones que han significado mucho, por ejemplo ‘Mi realidad’, que ha unido a muchas personas, a muchas parejas”, comenta, y sobre clásicos como “Mi Media Mitad” o “Miénteme Otra Vez”, explica por qué siguen vigentes: “Porque son canciones buenas, canciones que invitan tanto a escuchar como a bailar. Tienen una cadencia musical que es propia del género, y eso las hace interesantes para la gente. Eso es indiscutible: si no existiera ese gusto por la canción, la gente no la cantaría ni la bailaría”.

En un momento en que artistas de nuevas generaciones vuelven a incorporar la salsa en sus producciones, Ruiz observa el fenómeno con optimismo.

“La salsa es un género sumamente estable porque tiene su público, tanto joven como menos joven. Es un género que marcó y sigue marcando una etapa cimera en la música. La nueva generación ha querido interactuar con nosotros, con los más veteranos, cantando este tipo de música”.

El concierto de San Valentín también llega en una etapa renovada para el artista. Actualmente trabaja en un nuevo disco con canciones inéditas que espera lanzar este año, tras su más reciente producción Insuperable (2023), grabada con Big Band y Sinfónica.

La invitación está abierta para parejas y amantes de la buena salsa.

“Invito a todo el mundo, a parejas y a quienes disfrutan de una noche de salsa y entretenimiento. A mí me gusta lo que hago y espero que la gente se lleve un buen recuerdo. Siempre es maravilloso presentarme en Nueva York y sentir el aplauso del público latino y también del público americano”.

En detalle:

Qué: Concierto de Ray Ruiz

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts- 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY.

Cuándo: sábado 14 de febrero, 8:00 pm

Boletos: https://www.lehmancenter.org/events/rey-ruiz.