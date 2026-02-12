Ringling Bros. regresa a Nueva York con un espectáculo que une culturas

Detrás del telón, la magia no empieza con el aplauso. Empieza con coordinación, disciplina y un equipo entero respirando al mismo ritmo para que todo parezca fácil. Eso fue lo primero que impactó a Esteban Ramírez Vélez cuando se unió a Ringling Bros. and Barnum & Bailey.

“Lo que más me sorprende desde atrás del telón es ver todo el trabajo que hay detrás de cada acto”, cuenta. “No solo la precisión y el talento de los artistas, sino la coordinación… es increíble cómo algo que se ve tan fácil desde el público, en realidad es un esfuerzo gigante”.

Ringling, uno de los nombres más emblemáticos del entretenimiento en Estados Unidos, vuelve a pisar fuerte en Nueva York este invierno con dos paradas clave: el Barclays Center del 19 al 22 de febrero y el UBS Arena del 6 al 8 de marzo. Más que un circo, el espectáculo actual se presenta como una experiencia inmersiva que combina acrobacia, música, danza y una energía internacional que se siente desde el primer minuto.

Los acróbatas realizan maromas que impresionan al público de todas las edades./Fotos: Ringling Bros. and Barnum & Bailey.

Parte de esa energía viene de artistas como Esteban, integrante de la troupe Colombia Salsa Style, un grupo que lleva el ritmo caleño a un escenario global. Su presencia dentro del show es una de las señales más claras de hacia dónde se mueve Ringling hoy: un circo que abraza la diversidad cultural como parte esencial del asombro.

“Desde el primer momento sentí una mezcla muy fuerte de gratitud, emoción y responsabilidad”, dice Esteban sobre su primer día en la compañía. “Ringling es un nombre que representa historia, excelencia y disciplina… sentí un compromiso profundo conmigo mismo por estar a la altura del legado del circo”.

El show reúne artistas de múltiples países y disciplinas, creando un espectáculo que funciona como un viaje por estilos y culturas. Esteban lo resume desde su lugar en escena: “Además de nuestra troupe, hay acróbatas y artistas de 13 países diferentes, cada acto más increíble que el anterior. Es un viaje de cultura, pasión y arte”.

El show reúne a una variedad de artistas de distintas nacionalidades y disciplinas. /Fotos: Ringling Bros. and Barnum & Bailey.

Para él, representar a Colombia dentro de Ringling no es solo bailar salsa. Es una forma de llevar identidad.

“Traer la salsa colombiana al mundo no es solo mostrar pasos y ritmos; es compartir nuestra historia, nuestra alegría y nuestra identidad”, explica. “Cada movimiento lleva un pedazo de Cali y de Colombia conmigo”.

Esa conexión con las raíces atraviesa toda su historia personal. Esteban creció en Cali, ciudad conocida como capital mundial de la salsa.

“De mi infancia llevo el corazón lleno de ritmo, alegría y raíces”, cuenta. “Me enseñó que el baile no es solo movimiento, es identidad, emoción y forma de vida”.

Su llegada al circo no vino desde una escuela tradicional de artes circenses, sino desde academias de baile, escenarios musicales y cruceros como artista invitado. Adaptarse al ritmo de Ringling fue, según él, un reto físico y mental.

“Aprendí a escuchar a mi cuerpo como nunca antes, entrenar con constancia y superar límites que ni sabía que existían”, asegura.

Más que un circo, el espectáculo actual se presenta como una experiencia inmersiva que combina acrobacia, música y danza. /Fotos: Ringling Bros. and Barnum & Bailey.

En escena, la emoción no se gasta. Al contrario. “Cuando llega mi propio acto siento una mezcla de adrenalina y orgullo”, dice. “Esa sensación nunca deja de sorprenderme”.

En un momento en que el público busca experiencias en vivo que realmente se sientan memorables, Ringling regresa a Nueva York con una propuesta que combina espectáculo, diversidad y una energía contagiosa. Y para artistas como Esteban, también representa algo más íntimo: el sueño de llevar su cultura a uno de los escenarios más grandes del país.

“Cuando esta gira termine”, dice, “quiero poder decir que Ringling me regaló recuerdos que siempre llevaré conmigo… fue la familia que me acompañó en estos increíbles días”.

Para más información, visite: https://www.ringling.com/