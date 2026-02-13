Alerta por semanas de cambios y retrasos en NJ Transit y Amtrak: transición a nuevo puente

Amtrak y NJ Transit tendrán cambios de servicio desde el venidero domingo 15 de febrero, al menos durante cuatro semanas, por la transición del centenario Portal Bridge al nuevo Portal North Bridge sobre el río Hackensack.

“El Puente Portal ha sido un némesis y una pesadilla durante décadas para los pasajeros del Corredor Noreste”, declaró Kris Kolluri, director ejecutivo de NJ Transit.

Durante la transición, todas las líneas ferroviarias, excepto la línea de Atlantic City, experimentarán ajustes temporales en el servicio. Se esperan modificaciones en los horarios de trenes y algunas fusiones o cancelaciones hasta mediados de marzo. Se prevé una segunda fase de las obras de transición para el otoño de 2026, cuando se completará el cambio.

New Jersey Transit pide paciencia a los pasajeros mientras reduce el servicio de 48 a 18 trenes por hora. Los trenes tendrán mayor capacidad, pero tendrán que hacer más paradas. “También contamos con un servicio de autobuses muy completo, completamente ininterrumpido. Vamos a cruzar el PATH y los transbordadores”, dijo Kolluri.

Los pasajeros habituales de NJ Transit y Amtrak conocen la situación cuando el Portal Bridge en Kearny se atasca al abrirse al tráfico marítimo, lo que provoca el atascamiento de trenes, comentó ABC News. “Cuando esto sucede, literalmente hay que enviar a alguien con un martillo para intentar reinstalar las vías”, admitió Kolluri.

“La transición al Puente Portal Norte representa más que una simple obra para conectar la infraestructura ferroviaria; significa un nivel de confiabilidad sin precedentes en el Corredor Noreste y Nueva Jersey”, declaró Roger Harris, presidente de Amtrak.

Con la instalación de este nuevo puente llegar a casa será más fácil, prometió Kolluri, quien afirma que el puente es aún más crucial para el corredor que los nuevos túneles. Los arcos del nuevo puente de reemplazo ya están instalados sobre el río Hackensack.