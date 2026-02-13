Phillies dejan libre a Nick Castellanos tras revelar que llevó cerveza al dugout

Los Phillies dejan libre a Nick Castellanos tras conocerse la polémica que surgió en la última temporada que lo llevó a la banca. Castellanos reveló en una carta que fue enviado a la banca la tras llevar una cerveza al dugout durante un juego.

La organización buscaba resolver la situación antes del primer entrenamiento con el plantel completo, previsto para el lunes. El movimiento acelera la reconfiguración del roster tras una campaña en la que Philadelfia conquistó el Este de la Liga Nacional.

Nick Castellanos confiesa la polémica con la cerveza

Castellanos publicó una nota escrita a mano en redes sociales explicando un incidente ocurrido en Miami que antecedió su castigo disciplinario.

Según su versión, llevó una cerveza al dugout después de ser sustituido en un partido y discutió con el mánager Rob Thomson por las reglas internas del equipo. Aseguró que compañeros le retiraron la bebida antes de que la consumiera.

El jardinero detalló que posteriormente sostuvo una reunión en la oficina con Thomson y con el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski.

“Ventilamos nuestras diferencias y la conversación terminó con que yo me disculpara por dejar que mis emociones me ganaran”, escribió Castellanos. Al día siguiente, fue enviado a la banca como medida disciplinaria.

La temporada pasada ya había existido fricción pública cuando Thomson mencionó que el jugador realizó “un comentario inapropiado” tras ser reemplazado por motivos defensivos. En septiembre, Castellanos calificó la comunicación con el mánager como “cuestionable, al menos en su experiencia”.

El veterano, que cumplirá 34 años el 4 de marzo, cerró la campaña con promedio de .250, 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 juegos.

Entraba en el último año de un contrato de cinco temporadas y 100 millones de dólares, pero Dombrowski reconoció el lunes que la franquicia estaba en conversaciones con otros equipos para explorar un traspaso.

Al no prosperar un acuerdo antes del arranque formal del spring training, la directiva optó por dejarlo en libertad, priorizando claridad interna y estabilidad en el clubhouse.

