Cam Schlittler sufre problemas en la espalda y postergará lanzar en Spring Training

Cam Schlittler, una de las jóvenes promesas de los Yankees de Nueva York, está enfrentando una inflamación en la espalda que lo alejará de lanzar por varios días.

El mánager de los Yankees, Aaron Boone, reveló la lesión el jueves y la presentó como algo leve, al igual que el lanzador derecho, quien cumplió 25 años la semana pasada.

Schlittler dijo que no le preocupaba en absoluto. “He estado lidiando con esto un tiempo, así que solo quiero asegurarme de controlarlo y estar listo para el Día Inaugural”, dijo Schlittler.

Cam Schlittler has back inflammation and won't throw off the mound for a few days, Aaron Boone told @GJoyce9



Schlittler will continuing his throwing program, just not on the mound pic.twitter.com/nBQCxye34F — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) February 12, 2026

El pitcher derecho de los Yankees hizo una gran demostración en su temporada de debut en 2025 con récord de 4-3, efectividad de 2.96 en 14 aperturas.

Schlittler ponchó a 84 y dio 31 bases por bolas en 73 entradas. Lanzó ocho entradas en blanco contra Boston en la Serie de Comodines, luego permitió cuatro carreras, dos limpias, en 6 1/3 entradas en la Serie Divisional contra Toronto.

“Obviamente estamos muy emocionados por él y esperamos que sea una parte clave de nuestra rotación y aún esperamos”, dijo Boone.

Cam Schlittler se sometió a una prueba que, según Boone, “resultó en buenas noticias”.

“Probablemente lo mantengamos fuera del montículo al menos durante los próximos días”, dijo Boone. “Continúa con su programa de lanzamiento”.

Yankees con un cuerpo de rotación limitado para Opening Day 2026

Los Yankees tienen una rotación con brazos limitados para el Día Inaugural de la temporada tras no contar con Carlos Rodón y Gerrit Cole.

Cole espera volver esta campaña luego de someterse a una cirugía Tommy John en marzo del año pasado. Por su parte, Rodón se está recuperando de una operación, el 15 de octubre, para extraer cuerpos sueltos en su codo izquierdo y afeitar un espolón óseo.

Los Bombarderos del Bronx tendrán una rotación liderada por Schlittler, Max Fried, Ryan Weathers y Luis Gil.

Sigue leyendo:

Dodgers extienden a Max Muncy y traen de regreso a Kiké Hernández

Mexicano José Urquidy pacta con los Piratas de Pittsburgh por un año