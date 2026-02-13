Se dispara el precio del chocolate en EE.UU. para San Valentín

El Día de San Valentín llega este año con un sabor amargo para millones de estadounidenses. Los precios del chocolate registraron un aumento interanual del 14.4% entre el 1 de enero y principios de febrero, según datos de la firma de inteligencia de mercado Datasembly, que analizó más de 4,000 productos en 57,000 tiendas en todo el país.

La cifra representa una aceleración significativa frente al incremento del 7.8% observado en el mismo periodo del año pasado y del 10.5% en 2024. Detrás del alza está un factor clave: una prolongada escasez mundial de granos de cacao, el ingrediente esencial del chocolate.

De acuerdo con CNN, la crisis comenzó tras malas cosechas provocadas por fenómenos climáticos extremos en África Occidental, región responsable de cerca del 70% del suministro global de cacao. La combinación de una oferta reducida y una demanda relativamente estable disparó los precios a niveles históricos.

“De pronto el suministro cayó, mientras la demanda se mantuvo prácticamente igual. Los precios se fueron por las nubes”, explicó David Branch, gerente de sector del Wells Fargo Agri-Food Institute.

Los frutos del cacao pasaron de alrededor de $2,500 dólares por tonelada métrica a mediados de 2022 a más de $12,600 a finales de 2024, un salto que sacudió a toda la industria.

“Vimos una inflación del cacao sin precedentes”, dijo Stacy Taffet, directora de crecimiento de The Hershey Company, durante una entrevista con la presentadora de CNN Kate Bolduan.

Taffet señaló que la empresa está enfocada en mantener sus productos “lo más accesibles posible” y destacó que aproximadamente el 75% de los artículos de Hershey se venden por debajo de los $4. Sin embargo, reconoció que el aumento en el costo del cacao ha ejercido una presión constante sobre toda la cadena de producción.

Puede que para este 14 de febrero, muchos no reciban chocolates de regalo por el tema de los precios. (Foto: Mike Derer/AP)

El alivio tarda en reflejarse en tiendas

Aunque hay una luz al final del túnel, todavía no se nota en los estantes. En semanas recientes, el precio del cacao cayó por debajo de los $4,000 por tonelada métrica por primera vez en años, una señal alentadora tanto para fabricantes como para consumidores.

El problema es que el chocolate que hoy está disponible en supermercados fue elaborado con cacao comprado durante el pico de la crisis.

“Los precios minoristas siguen siendo rígidos porque los fabricantes adquieren cacao con meses de anticipación y deben trabajar con inventarios existentes”, explicó Branch en un informe.

Además, el impacto varía según la región. Datos compartidos con CNN muestran que los precios del chocolate subieron cerca de 17% en ciudades como Denver y Los Ángeles, mientras que en el área de Dallas–Fort Worth el incremento ronda el 19%.

A nivel nacional, Branch anticipa que los aumentos podrían moderarse para la temporada de Pascua. Para Halloween, estima que los consumidores finalmente podrían empezar a ver una reducción más clara en los precios, impulsada por el desplome reciente del cacao.

“El alivio para el consumidor será lento y desigual”, advirtió.

Aranceles y política: un factor secundario

Branch también descartó que los aranceles estadounidenses sean el principal motor del encarecimiento del chocolate. Tras el resurgimiento del tema de la asequibilidad como preocupación política el año pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que protegió al cacao y a otros productos agrícolas no producidos en EE.UU. de sus aranceles históricos.

“No podemos producir cacao en EE.UU., así que nos alegramos por esa exención”, comentó Taffet.

El aumento del chocolate se suma a una lista de productos que siguen encareciéndose, pese a que la inflación general se ha moderado desde el máximo de cuatro décadas alcanzado en 2022.

Según el más reciente informe del Bureau of Labor Statistics, los precios de dulces y chicle aumentaron 7.5% interanual en enero, el triple del ritmo de la inflación general.

San Valentín más caro, pero sin renunciar al detalle

El chocolate continúa siendo el dulce estrella del 14 de febrero. Representa aproximadamente el 75% de todas las ventas de caramelos durante San Valentín, de acuerdo con la National Confectioners Association.

Y aunque los precios han subido, los estadounidenses no parecen dispuestos a eliminar este regalo tradicional. La National Retail Federation estima que este año se gastarán alrededor de $2,600 millones solo en dulces para celebrar la fecha.

Para muchos hogares, sin embargo, el impacto ya se siente en el presupuesto. El chocolate más caro llega en un momento en que otros alimentos y servicios también presionan las finanzas familiares, obligando a algunos compradores a reducir cantidades o buscar marcas alternativas.

Aun así, expertos del sector coinciden en que lo peor podría haber quedado atrás. Si los precios del cacao se mantienen bajos, el mercado del chocolate podría estabilizarse en los próximos meses.

Por ahora, el mensaje para los consumidores es claro: el chocolate que endulza este San Valentín refleja una tormenta perfecta de clima extremo, mercados globales y cadenas de suministro que aún no terminan de recuperarse. El alivio llegará, pero no será inmediato.

Mientras tanto, millones de personas celebrarán el amor pagando un poco más por uno de los símbolos más clásicos del 14 de febrero.

