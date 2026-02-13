¿Por qué se regalan rosas rojas en el Día de San Valentín?

Cada febrero, floristas de todo Estados Unidos se preparan para uno de los picos de ventas más intensos del año.

El Día de San Valentín convierte a las rosas rojas en protagonistas absolutas, aunque paradójicamente no son flores de temporada en gran parte del país. Aun así, millones de ramos llegan puntuales a escaparates y puertas de hogares, tras recorrer miles de kilómetros en aviones y camiones refrigerados.

Pero ¿por qué la rosa roja se convirtió en el símbolo universal del amor romántico?

De la mitología antigua a la alta sociedad europea

Una de las explicaciones más antiguas se remonta a la mitología griega. Según algunos estudiosos, la asociación entre romance y rosas nace con Afrodita, diosa del amor y la belleza. La leyenda cuenta que, tras la muerte de su amante Adonis, una rosa roja brotó del lugar donde cayeron sus lágrimas, sellando para siempre el vínculo entre esta flor y la pasión.

Otra teoría sitúa el origen mucho más cerca en el tiempo. En el siglo XVIII, Lady Mary Wortley Montagu, esposa de un embajador británico en Turquía, escribió cartas describiendo una costumbre local: enviar flores para transmitir mensajes y emociones específicas. Sus relatos circularon entre la élite europea y ayudaron a popularizar el llamado “lenguaje de las flores”. A inicios del siglo XIX, esta práctica se consolidó en Reino Unido, y las rosas comenzaron a asociarse firmemente con el amor romántico y el cortejo.

Con el paso de las décadas, la tradición cruzó el Atlántico y se integró en la cultura estadounidense, impulsada por el crecimiento del comercio floral y la expansión del Día de San Valentín como celebración masiva.

Las rosas rojas son la flor más buscada el 14 de febrero en cualquier parte del mundo. (Foto: Aaron Favila/AP)

Belleza resistente… y fácil de transportar

Más allá de la historia, hay razones prácticas que explican el dominio de la rosa. Especialistas en folclore y cultura floral señalan que estas flores son visualmente impactantes, intensamente aromáticas y sorprendentemente resistentes. Esa combinación permite que soporten viajes largos sin perder su atractivo, algo clave en una industria que depende de cadenas de frío y logística internacional.

Hoy, gran parte de las rosas que se venden en EE.UU. durante febrero provienen de países de América Latina. Llegan en cargueros aéreos y luego se distribuyen por carretera a mercados mayoristas y floristerías locales, todo en cuestión de días.

El costo ambiental del romance

El problema es que esta eficiencia logística tiene un precio. Al no ser temporada de rosas en el hemisferio norte, cada ramo importado conlleva una huella de carbono significativa. Para productores y colectivos de floristas sostenibles, San Valentín representa un contraste evidente entre lo que la naturaleza ofrece en invierno y lo que el mercado demanda.

En febrero, los campos estadounidenses muestran un paisaje austero: pocas flores abiertas y un crecimiento lento debido al frío. Sin embargo, los consumidores siguen buscando los clásicos ramos rojos, lo que obliga a depender casi por completo de importaciones.

Esta realidad ha abierto un debate dentro del sector floral sobre la necesidad de diversificar las elecciones del público y apostar por alternativas más estacionales, que reduzcan el impacto ambiental sin sacrificar belleza ni simbolismo.

Flores de temporada: alternativas que también dicen “te quiero”

Cada vez más floristas recomiendan mirar más allá de la rosa roja. Existen opciones que florecen naturalmente en invierno o a inicios de primavera y que pueden crear arreglos igual de elegantes y emotivos:

* Camelia, apreciada por sus pétalos suaves y su forma perfecta.

* Hellebore (eléboro), conocida como la “rosa de invierno”, resistente y delicada.

* Jacintos, con un aroma intenso que llena cualquier habitación.

* Ranúnculos, vibrantes y con múltiples capas de pétalos.

* Anémona coronaria, de centros oscuros y colores llamativos.

* Tulipanes, versátiles y disponibles en una amplia gama de tonos.

* Narcisos, símbolo clásico de nuevos comienzos.

* Magnolia, sofisticada y escultural.

* Snowdrops (campanillas de invierno), pequeñas pero llenas de encanto.

Además de ser más coherentes con la estación, estas flores suelen requerir menos transporte internacional y permiten a los floristas crear composiciones más originales, alejadas del típico ramo monocromático.

Un cambio gradual en las preferencias

Aunque la rosa roja sigue reinando en San Valentín, el interés por opciones locales y de temporada crece, especialmente entre consumidores jóvenes y conscientes del impacto ambiental. Algunos compradores buscan arreglos mixtos, otros prefieren plantas vivas o flores secas, y no faltan quienes optan por regalos alternativos que no implican flores cortadas.

Para expertos del sector, este cambio representa una oportunidad: educar al público sobre la estacionalidad, apoyar a productores locales y redefinir el significado del regalo romántico. Al final, el gesto importa tanto como la flor elegida.

Este 14 de febrero, regalar flores sigue siendo una forma poderosa de expresar cariño. Pero cada vez más personas descubren que el amor también puede mostrarse eligiendo opciones más sostenibles, creativas y conectadas con la naturaleza del momento.

Sigue leyendo:

* Cómo organizar tus gastos después de San Valentín sin caer en más deuda

* Día de San Valentín 2026 romperá récord de gasto en EE.UU.

* Los estados más románticos de EE.UU. para escapadas de Día de San Valentín