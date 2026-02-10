Día de San Valentín 2026 romperá récord de gasto en EE.UU.

El Día de San Valentín se perfila como una de las celebraciones comerciales más importantes del año en Estados Unidos. De acuerdo con la encuesta anual publicada por la National Retail Federation (NRF) junto con Prosper Insights & Analytics, el gasto de los consumidores alcanzará un récord histórico de $29,000 millones, superando la marca previa de $27,500 millones registrada en 2025.

El estudio también revela que los compradores planean destinar en promedio $199.78 por persona, una cifra sin precedentes que supera los $188.81 del año pasado y rebasa el anterior máximo de $196.31 establecido en 2020. El aumento refleja no solo el impacto de la inflación, sino un cambio claro en los hábitos de consumo: más personas están ampliando sus listas de regalos más allá de la pareja sentimental.

“San Valentín es una festividad muy valorada por los estadounidenses, y eso se refleja en el gasto récord proyectado este año”, señaló Katherine Cullen, vicepresidenta de Industria y Perspectivas del Consumidor de la NRF. “Gran parte de ese crecimiento proviene de compradores de ingresos medios y altos que están incluyendo a amigos, compañeros de trabajo e incluso mascotas, además de sus seres queridos”.

Más allá del romance tradicional

Más de la mitad de los consumidores (55%) planea celebrar San Valentín este año. Entre quienes participarán, 83% comprará un regalo para su pareja, lo que representa un gasto estimado de $14,500 millones en obsequios románticos.

Sin embargo, el festejo ya no se limita a las relaciones de pareja. Un 58% también adquirirá regalos para otros familiares, como hijos, padres o hermanos, generando $4,500 millones adicionales en ventas.

El alcance del Día del Amor y la Amistad continúa expandiéndose. Según la encuesta:

* 33% comprará regalos para amigos, con un gasto esperado de $2,400 millones.

* 27% incluirá a compañeros de clase y maestros de sus hijos, sumando $2,200 millones.

* 21% planea obsequiar algo a compañeros de trabajo, lo que equivale a $1,700 millones.

Uno de los datos más llamativos del informe es el crecimiento del gasto en mascotas. Un récord de 35% de los consumidores planea comprar regalos para sus animales este San Valentín, elevando el total a $2,100 millones, frente a $1,700 millones en 2025.

“San Valentín subraya el valor de las relaciones, y para muchas personas el vínculo con sus mascotas es fundamental”, explicó Phil Rist, vicepresidente ejecutivo de Estrategia en Prosper Insights & Analytics. “Ya sea un perro, un gato u otro animal, los consumidores buscan celebrar a sus mascotas con juguetes, accesorios o premios especiales”.

Hay costumbres de San Valentín que no cambian, a pesar del paso de los años, como lo es el tema de los regalos clásicos para celebrar esta fecha. (Foto: Shutterstock)

Joyas y experiencias lideran el gasto

Aunque los dulces siguen siendo el regalo más popular (56% de los consumidores planea comprar caramelos o chocolates), no son la categoría con mayor impacto económico.

Las joyas encabezan el gasto total previsto, con $7,000 millones, seguidas por las salidas o cenas especiales, que alcanzarán $6,300 millones. También se espera un desembolso significativo en ropa ($3,500 millones) y flores ($3,100 millones).

Otros artículos frecuentes incluyen tarjetas de felicitación (41%) y experiencias como una noche fuera (39%), lo que sugiere que muchos compradores están priorizando momentos compartidos además de regalos físicos.

Compras digitales al frente

En cuanto a los canales de compra, el comercio electrónico se mantiene como la opción preferida, con 38% de los consumidores planeando adquirir sus regalos en línea. Le siguen las tiendas departamentales (35%), las tiendas de descuento (30%) y los comercios especializados (21%).

Incluso entre quienes no celebrarán formalmente San Valentín, casi un tercio (31%) afirma que marcará la fecha de alguna manera, ya sea con un gusto personal, una sesión de autocuidado o una reunión con amigos y familiares.

Un termómetro del consumo en EE.UU.

Para analistas del sector, los resultados ofrecen una señal temprana del comportamiento del consumidor al inicio del año.

El aumento sostenido del gasto sugiere que, pese a las presiones económicas, muchos estadounidenses siguen priorizando las celebraciones y las conexiones personales. Además, el hecho de que el gasto esté impulsado principalmente por hogares de ingresos medios y altos apunta a una recuperación desigual, pero sólida en ciertos segmentos del mercado.

Como principal voz de la industria minorista, la NRF destaca que estos datos ayudan a anticipar el desempeño del comercio durante fechas clave del calendario. Este San Valentín, la combinación de regalos tradicionales, experiencias y compras para mascotas está redefiniendo la festividad y ampliando su impacto económico.

En conjunto, las cifras confirman que el Día de San Valentín ha evolucionado hacia una celebración más inclusiva, donde el afecto se extiende a amigos, colegas y animales de compañía, impulsando uno de los picos de consumo más importantes del primer trimestre del año.

