Carlos Adyan recibe sorpresa en el show En Casa con Telemundo por el Día de San Valentín

Carlos Adyan, presentador del show En Casa con Telemundo, fue sorprendido por su esposo Carlos Quintanilla, quien le envió una amorosa carta a propósito del Día de San Valentín.

En estos momentos, el productor de televisión está en España, por la grabación de la serie ‘Carlota’, que protagoniza Belinda.

Cuando el periodista boricua leyó las primeras líneas que le escribió su esposo se conmovió y dijo: “Ay, no, pero yo voy a llorar”.

Posteriormente, procedió a develar el mensaje: “Loco, te extraño, pronto nos veremos. Es el primer 14 de febrero que pasamos lejos. Gracias a En Casa con Telemundo por permitirme enviar esta sorpresa para que tengas presente que hoy, mañana y siempre, te amo”.

El conductor de TV dijo que estarán separados durante cuatro meses debido a este proyecto de su esposo, pero que espera viajar a Madrid varias veces para verlo.

Además, comentó que se siente algo triste porque no están juntos, pero siente que cuando se reencuentren su relación estará cada vez más fortalecida.

Esta semana, Carlos Adyan habló con la periodista Clary Castro de La Opinión sobre cómo celebrarán esta fecha. En la entrevista dijo que se enviarán regalos mutuamente a pesar de la distancia; él enviará su detalle a Madrid y espera recibir el suyo en Las Vegas, donde estará en la residencia de Marc Anthony.

Al hablar sobre qué significa “entregarse” en una relación, Carlos enfatizó que, aunque se lucha para que todo funcione, es vital respetar la individualidad y el sentir de cada persona, ya que siguen siendo seres distintos.

Hacia el final de la entrevista, subrayó que el amor propio es la base de todo: “Para poder amar a alguien más, hay que amarse a uno mismo”.