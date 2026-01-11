Carlos Adyan celebra al estilo Bridgerton sus 30 años

Carlos Adyan, presentador boricua de televisión, celebró este 10 de enero en Miami su cumpleaños número 30, en una fiesta que estuvo marcada por la temática de la famosa serie Bridgerton, que transmite la plataforma de streaming Netflix.

El conductor de En Casa con Telemundo tuvo una entrada por todo lo alto a la recepción para una noche inolvidable, rodeado de famosos.

Luego, lo acompañaron en un baile su esposo Carlos Quintanilla y algunos colegas como las presentadoras Andrea Meza, Chiky Bombom y también la actriz cubana Aylín Mujica.

En su cuenta en Instagram, el puertorriqueño mostró algunos videos y fotos de lo que vivieron en la fiesta en Miami.

“Celebro mis 30 años al estilo Bridgerton. Una celebración única con un pastel de @lumascake que viajó desde París a la celebración”, escribió Carlos Adyan en la publicación.

Algunos invitados que estuvieron en esta fiesta fueron Aleska Génesis, Nadia Ferreira, Ninel Conde, Gabriel Coronel, Eduardo Antonio, Sheynnis Palacios y Carlos Gómez.

En otro mensaje, el periodista agradeció poder festejar junto a gente querida un nuevo año. “Celebrar la vida rodeado de esta familia increíble es el mayor regalo Gracias por tanto amor, por estar, por sumar y por hacer este nuevo año aún más especial. ¡Que vengan más sueños, más risas y más momentos juntos!”, escribió.

Los seguidores del conductor de Telemundo le dejaron cientos de comentarios para felicitarlo por su cumpleaños y también por el esmero que le puso a esta fiesta. “Nadia la más linda”, “Ninel Conde, la más hermosa”, “Faltó María Celeste”, “La mejor, Chiky, como siempre”, “Yo también me hice mi quinceañero a los 30”.

Otros escribieron: “Felicidades, Carlitos. Disfruten mucho”, “Qué bello, me encantó”, “¿Cuántos ensayos hicieron? Porque les quedó digno de un video musical. Perfecto”.

