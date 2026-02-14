Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 14 de febrero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 14 de febrero. En total, el pozo de los premios en efectivo es de $3,700,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece muchas modalidades de juego a sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 14 de febrero

Los números ganadores son: 10 13 17 22 25 27 35 37 44 45 52 53 55 56 57 58 65 68 69 71

Números ganadores de Numbers del sábado 14 de febrero

Combinación mediodía: 09 04 02

Combinación noche: 05 04 08

Números ganadores de Win 4 del sábado 14 de febrero

Combinación mediodía: 08 09 01 01

Combinación noche: 08 08 02 00

Números ganadores de Take 5 del sábado 14 de febrero

Combinación mediodía: 05 06 09 18 20

Combinación noche: 01 08 23 34 35

Números ganadores de Cash4Life del sábado 14 de febrero

Los números ganadores son: 12 18 30 41 47

Consejos para mejorar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien hay varios trucos para aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, ayuda mucho hacer un análisis de las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Hay ciertos números que pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar en el momento de seleccionar los números que vas a jugar.

También, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se aconseja contar con un presupuesto que seguir fielmente. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar dificultades económicas.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían según el juego, pero en términos generales, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers son de aproximadamente 1 en 1,000.

