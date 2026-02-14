Presidente del comité de JJ.OO 2028, Casey Wasserman, vinculado en archivos Epstein

El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Casey Wasserman, anunció la venta de su agencia de talentos tras la divulgación de correos electrónicos intercambiados en 2003 con Ghislaine Maxwell, figura posteriormente condenada por su participación en la red de abusos sexuales vinculada a Jeffrey Epstein.

Los mensajes salieron a la luz como parte de archivos gubernamentales recientemente publicados relacionados con el caso Epstein.

Aunque Wasserman no ha sido acusado de ninguna irregularidad, la revelación generó presión mediática y empresarial en un momento clave para la organización olímpica.

Correos electrónicos entre Wasserman y Maxwell

Según los documentos, Wasserman intercambió correos electrónicos de tono coqueto con Maxwell en 2003, años antes de que se conociera públicamente la magnitud de los crímenes asociados a Epstein. En uno de los mensajes citados, Wasserman escribió: “Pienso en ti todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verte con un atuendo ajustado de cuero?”.

En un memorando enviado a su personal el viernes por la noche —facilitado a The Associated Press por un portavoz— el ejecutivo informó que inició el proceso de venta de su empresa, Wasserman, argumentando que su situación personal se había convertido en una distracción para el negocio.

“Durante este tiempo, Mike Watts asumirá el control cotidiano del negocio mientras yo dedico toda mi atención a ofrecer a Los Ángeles unos Juegos Olímpicos en 2028 que estén a la altura de esta extraordinaria ciudad”, señala el comunicado interno.

Revisión interna y respaldo del comité LA28

El anuncio se produjo días después de que el comité ejecutivo de la junta de LA28 analizara la aparición de Wasserman en los archivos Epstein. El organismo indicó que, junto con un bufete externo, llevó a cabo una revisión de sus interacciones con Epstein y Maxwell, contando con la cooperación plena del dirigente.

“El comité determinó que la relación del señor Wasserman con Epstein y Maxwell no fue más allá de lo que ya se ha documentado públicamente”, expresó la organización en un comunicado oficial. Además, concluyó que Wasserman “debería seguir al frente de LA28 y ofrecer unos Juegos seguros y exitosos”.

