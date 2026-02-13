Esquiador Gus Kenworthy recibió amenazas de muerte tras una protesta contra ICE en Milano Cortina 2026

El esquiador de estilo libre británico Gus Kenworthy ha denunciado amenazas de muerte, con mensajes deseando que “se rompa el cuello” en competición, tras mostrar su indignación ante las actuaciones de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Kenworthy, que nació en Chelmsford (Inglaterra) pero se crio en Colorado desde que tenía dos años y compitió con el equipo de Estados Unidos en los Juegos de 2014, había publicado una imagen en sus redes de un mensaje sobre la nieve, escrito con orina, en la que se leía “Fuck Ice’.

Tras esto, el esquiador asegura que, aunque también ha recibido mensajes de apoyo, algunas amenazas han “sido horribles. La gente me dice que me mate, me amenaza, desea verme golpearme la rodilla o romperme el cuello durante mi competición, me insulta… Es una locura”, contó Kenworthy.

Gran trayectoria

Kenworthy, que ganó una medalla de plata en esquí slopestyle con Estados Unidos en los Juegos de 2014 antes de pasar a representar a Gran Bretaña en 2019, también elogió a las estrellas estadounidenses Hunter Hess y Michaela Schifrin por hablar en contra de la administración Trump. “Es inspirador e importante”, afirmó.

“Creo que a veces la gente olvida que se puede amar a Estados Unidos y estar orgulloso de ser estadounidense (yo lo estoy) y aun así pensar que se puede ser mejor y que solo porque amas a los EEUU no significa que apoyes a esta administración”, cerró Kenworthy.

