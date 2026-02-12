Finlandia expulsa a su entrenador de salto de esquí por consumo de alcohol en Milán Cortina 2026

El Comité Olímpico Finlandés confirmó este jueves la expulsión de Igor Medved, entrenador del equipo nacional de salto de esquí, tras incurrir en una conducta que contravino las normas internas de la delegación, específicamente por un incidente vinculado al consumo de alcohol durante la concentración en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026.

A través de un comunicado oficial, el organismo informó que el técnico fue apartado de inmediato de la cita olímpica: “El entrenador del equipo finlandés de salto de esquí, Igor Medved, ha sido expulsado de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina por conducta que viola las reglas y valores del equipo finlandés”, señaló el Comité.

“Medved ha regresado a casa hoy. Se trata de problemas relacionados con el alcohol. Nos tomamos muy en serio la infracción del reglamento del equipo”, añadió el ente, dejando claro que la decisión responde a una política de tolerancia cero.

Aunque no trascendieron mayores detalles sobre el episodio, el propio entrenador ofreció declaraciones públicas en las que asumió su responsabilidad: “Cometí un error y lo siento mucho. Quiero disculparme con todo el equipo finlandés, los atletas y también con la afición. Les deseo paz al equipo para que se concentren en las pruebas y sigan con el buen trabajo”, expresó Medved.

Lasse Moilanen, asistente técnico hasta ahora, asumirá la dirección del conjunto masculino de salto de esquí durante el resto de los Juegos. Contará con el respaldo del entrenador del equipo femenino, Ossi-Pekka Valta, y del director deportivo de la Federación Finlandesa de Esquí, Petter Kukkonen.

