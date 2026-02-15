EE.UU. asegura que Venezuela reembolsará el costo de la ayuda médica enviada por Washington

El Departamento de Estado inició este viernes el traslado aéreo de 6,000 kilogramos de insumos médicos destinados a Venezuela, en lo que fue el primer cargamento de un plan diseñado por la administración de Donald Trump para intervenir en la situación hospitalaria y social del país suramericano.

A diferencia de otros programas de asistencia internacional, la entidad de Ayuda Exterior del Departamento de Estado aclaró mediante la red social X que estos suministros no constituyen una donación gratuita. El régimen interino de Delcy Rodríguez, quien gestiona la transición bajo supervisión de Washington, deberá pagar por el material recibido.

“EE.UU. se enorgullece de facilitar la adquisición y entrega de suministros médicos al pueblo venezolano, pero este esfuerzo no es solo caridad”, indicó el departamento. Asimismo, el organismo confirmó que “las autoridades interinas de Venezuela han acordado reembolsar a Estados Unidos el costo de esta y cualquier entrega futura”.

Fases de la estrategia de transición

La logística impulsada por Estados Unidos se inserta en un programa de tres etapas que busca la estabilización y recuperación de Venezuela. El proyecto se formalizó tras la captura y el traslado a Nueva York del ahora depuesto Nicolás Maduro para enfrentar cargos por narcotráfico.

El viceportavoz de Estado, Tommy Pigott, explicó en un comunicado oficial que este envío busca impulsar “la transición hacia una Venezuela estable, próspera y democrática que sirva como mercado para los productos e innovaciones estadounidenses en nuestra región”.

Cooperación binacional tras la captura de Maduro

El despliegue de ayuda médica es el punto de partida de un esfuerzo de mayor escala para el reabastecimiento de artículos críticos. Según los informes oficiales, el objetivo final es la reconciliación política y la reconstrucción económica del país.

Pigott concluyó indicando que “EE.UU. continúa trabajando con las autoridades interinas de Venezuela para ejecutar nuestro plan de tres fases para apoyar la recuperación económica y la reconciliación política de Venezuela”. Actualmente, la gestión interna del país recae sobre el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

