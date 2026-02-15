Murió a los 18 años Parker Sutherland, promesa del fútbol americano universitario

El ala cerrada de la Universidad del Norte de Iowa (UNI), Parker Sutherland, murió con tan solo 18 años la mañana del pasado sábado. Las causas del fallecimiento no han sido reveladas.

“La comunidad de la Universidad del Norte de Iowa está de luto por la pérdida del estudiante-atleta de fútbol de los Panther Parker Sutherland, quien falleció el sábado por la mañana”, confirmó el recinto estudiantil en un comunicado

Dos días antes, los servicios de emergencia respondieron a un incidente en las instalaciones deportivas de UNI, específicamente el UNI Dome.

De acuerdo con CBS, se trataba de Parker, quien estaba inconsciente tras desplomarse en un entrenamiento.

Su repentino fallecimiento generó reacciones dentro de la institución como la de la directora deportiva Megan Franklin o el entrenador Todd Stepsis, quienes se mostraron consternados.

“Es un día desgarrador para nuestra familia Panther Athletics con el fallecimiento de Parker Sutherland“, dijo Franklin.

“Aprovechó la oportunidad de jugar al fútbol de los Panther y representar a la universidad a través del deporte. Estamos devastados, simplemente devastados”, añadió.

Bajo esta misma línea opinó Stepsis dentro del comunicado, asegurando que estaba “desconsolado” y no tenía “palabras para expresar condolencias a los padres Adam, Jill y su hermana Georgia”.

“Parker encarnó todo lo que buscamos en un UNI Football Panther. Su talento y potencial nos entusiasmaron a diario, pero no se comparó con el tipo de persona y compañero de equipo que era. Su carácter, humildad, dureza y amor genuino por los demás son de lo que están hechos los campeones”, reflexionó.

Sutherland apareció en partidos contra Utah Tech, Dakota del Norte, Illinois State y Murray State en su temporada de 2025. Fue un jugador del segundo equipo de todos los estados en Iowa City High School como estudiante de último año en 2024.



