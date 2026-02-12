Parker Kingston, estrella del fútbol americano universitario, arrestado y acusado por violación

El pasado miércoles fue arrestado la estrella del fútbol americano universitario, Parker Kingston. El receptor abierto de la Brigham Young University fue detenido y acusado de violación en primer grado.

De acuerdo con Oficina del Fiscal del Condado de Washington (Utah) y los registros del Washington County Sheriff’s Office, Parker fue arrestado al final de la tarde.

El procedimiento se llevó a cabo luego de una investigación de casi un año que comenzó cuando una mujer de 20 años denunció una supuesta agresión sexual a oficiales en St. George Regional Hospital.

Así lo detalló oficina del abogado en un comunicado de prensa citado por la cadena ESPN. Según la versión de la presunta víctima, Kingston la agredió sexualmente el 23 de febrero de 2025.

“Detectives con el St. El Departamento de Policía de George reunieron pruebas digitales y forenses”, indicó la oficina del abogado.

“También realizaron entrevistas con las partes involucradas y otros testigos. Luego, la información fue entregada a la Oficina del Fiscal del Condado de Washington para su revisión”, explicaron.

Por su parte, el departamento detenido atletismo dijo en un comunicado citado por ESPN que BYU apenas se había enterado del arresto. Aunque aclararon que no ofrecerán comentarios, sí informaron que se tomarán en serio las acusaciones y cooperarán con las autoridades.

Kingston está detenido sin derecho fianza en ‘Washington County Jail’ y deberá comparecer próximamente en el Tribunal del Quinto Distrito Judicial de Utah el viernes.

El arresto se dio días después de que Kingston anunciara públicamente su compromiso en la pantalla gigante del partido de baloncesto de BYU el pasado sábado.

El prospecto de 21 años fue el receptor principal de BYU en 2025 y regaló estadísticas como: 924 yardas, cinco touchdowns y 66 pases capturados.

Se trata del segundo jugador de BYU que recibe una acusación de violación en los últimos meses. El pasado mes de mayo, el exmariscal de campo Jake Retzlaff fue acusado de violación.

Posteriormente, la demanda fue resuelta entre las partes y el caso se desestimó en junio. Aunque no hubo condena y pudo librarse del conflicto legal, Jake enfrentó una larga suspensión por violar el código de honor de BYU, que prohíbe el sexo prematrimonial.

La universidad privada ubicada en Provo, Utah, es administrada por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.



