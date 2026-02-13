Stefon Diggs se declara inocente de cargos de estrangulamiento

El receptor abierto de los New England Patriots Stefon Diggs se declaró inocente este viernes de los cargos de estrangulamiento y otros delitos derivados de una presunta disputa con su chef personal. La comparecencia tuvo lugar en el Tribunal de Distrito de Dedham, Massachusetts, donde quedó programada su próxima audiencia previa al juicio para el 1 de abril.

La lectura de cargos había sido pospuesta hasta después del Super Bowl LX, lo que permitió al jugador participar en el partido por el campeonato de la NFL. Originalmente fijada para el 23 de enero, la audiencia fue reprogramada para el 13 de febrero, cinco días después de la derrota de New England por 29-13 ante los Seattle Seahawks.

Según los documentos judiciales, la presunta víctima declaró ante la policía de Dedham que el incidente ocurrió el 2 de diciembre en la residencia del jugador, en medio de una discusión por dinero que, según ella, le era adeudado por servicios prestados. La mujer aseguró que Diggs “la abofeteó en la cara” y posteriormente “intentó estrangularla con el codo alrededor de su cuello”, dejándola sin aliento.

De acuerdo con los investigadores, la denuncia fue presentada formalmente el 16 de diciembre, dos semanas después del presunto altercado. En un primer momento, la mujer dudó en presentar cargos, pero posteriormente decidió proceder, según consta en los registros judiciales.

El abogado de Diggs afirmó que el jugador “niega categóricamente estas acusaciones”, calificándolas como infundadas y producto de una disputa financiera.

Sigue leyendo:

·Trump indulta a 5 exjugadores de NFL por crímenes de perjurio y drogas

·Concierto paralelo al show de Bad Bunny en el Super Bowl superó los 6 millones de espectadores

·Show de Bad Bunny en el Super Bowl se convirtió en el más visto de la historia de las redes sociales de la NFL