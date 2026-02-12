Darron Lee, exjugador New York Jets, elegible para pena de muerte por supuesto asesinato de su novia

Luego de ser arrestado y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de su novia, el caso de Darron Lee pica y se extiende. El pasado miércoles, el exjugador de New York Jets compareció en una corte de Tennessee y un juez vio el caso como elegible para la pena de muerte.

De acuerdo con la agencia de noticias ‘The Associated Press’, el fiscal de distrito del condado de Hamilton, Coty Wamp, afirmó que Lee era elegible para la pena capital en caso de ser hallado culpable.

Sin embargo, aunque el caso sea elegible para la pena de muerte, se desconoce si el estado buscará ese escenario como condena.

De momento, el juez optó por mantener a Lee en la cárcel sin derecho a fianza. Ahora, debe volver a la corte para una audiencia preliminar el 9 de marzo.

Darron Lee, fue arrestado el pasado viernes 6 de febrero en Tennessee por supuestamente haber asesinado a su novia.

Así lo confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton. Al liniero se le acusa de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas.

La novia de Lee fue hallada sin vida en una casa cerca de la Escuela Primaria Ooltewah en el condado de Hamilton.

De acuerdo con las autoridades, la escena fue “extremadamente violenta” y la mujer fue encontrada con el cuello roto, heridas de arma blanca, lesiones por mordeduras y mucha sangre en el lugar.

Esta supuesta combinación de lesiones llevó a los investigadores a clasificar el caso como homicidio intencional, no accidental.

NEW: Former NFL player and Super Bowl champion Darron Lee was charged with m*rdering his girlfriend



Detective Brian Lockhart testified that Gabriella Perpetuo was found at a home in Ooltewah, Tennessee



She had a broken neck, a severe brain injury, stab wounds, and a bite mark… pic.twitter.com/4l45vXUTtX — Unlimited L's (@unlimited_ls) February 11, 2026

Darron Lee y su historial de incidentes legales previos

No es la primera vez que Lee es arrestado. En 2023, fue detenido en Ohio por los cargos de asalto y violencia doméstica. De hecho, el fiscal Coty Wamp recordó que el exjugador estaba en libertad condicional por estos cargos.

Según el informe de arresto de 2023, Darron empujó a una mujer “contra la pared, la lanzó al suelo y la golpeó en la cara y la cabeza cerca de nueve veces con los puños cerrados”.

Posteriormente, Lee puso su mano “alrededor de su cuello y la levantó, y la dejó caer al suelo”, detalló el documento judicial. Tras esto, fue declarado culpable en el incidente y se le emitió una orden de alejamiento.

Darron Lee, exselección de primera ronda con una carrera marcada por altibajos

Darron Lee nació el 18 de octubre de 1994 en Chattanooga, Tennessee. Comenzó su carrera en New Albany High School (Ohio) como linebacker. En Ohio State fue Campeón nacional del College Football Playoff (2014); Second-team All-American (2015); Second-team All-Big Ten (2015).

Lee fue seleccionado en la primera ronda del pick 20, por New York Jets en 2016. En su momento fue uno de los jugadores más cotizados. Jugó tres temporadas con los Jets, donde fue titular la mayor parte del tiempo.

En 2019 fue firmado por Kansas City Chiefs vía intercambio. Formó parte del equipo que ganó el Super Bowl LIV. Al año siguiente se marchó a Buffalo Bills. Desempeñó un rol secundario y de rotación.

En 2021 se marchó a Las Vegas Raiders. Estuvo en el equipo solo como miembro de offseason/practice squad, sin participación en temporada regular.

Tras esto, no volvió a firmar con ningún equipo. Su carrera profesional quedó esencialmente cerrada tras cinco años en la liga, con 58 partidos jugados.



