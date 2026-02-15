Nueva York: el tiempo para hoy domingo 15 de febrero

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este domingo? Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Intuimos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 13% durante el día y del 88% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 14% en el transcurso del día y del 36% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:50 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:30 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá cielos nubosos con poca probabilidad de lluvias. Las temperaturas tendrán una variación entre los 34 y los 41 grados Fahrenheit (1 y 5ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 21% por la mañana, 2% por la tarde y 21% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.