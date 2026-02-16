Asesinan en Costa Rica a la leyenda del surf Kurt Van Dyke durante robo en su casa

Kurt Van Dyke, leyenda del surf californiano y residente en Costa Rica desde hace años, fue asesinado durante un violento robo en su apartamento de Hone Creek, Cahuita, donde intrusos armados lo atacaron tras someterlo junto a su novia.

Van Dyke era propietario de un hotel turístico en Costa Rica. El pasado sábado fue encontrado apuñalado y estrangulado en la cama de un apartamento en Hone Creek, Cahuita, Talamanca.

De acuerdo con medios locales como CRHoy, el hombre de 66 años fue hallado por la Policía en horas de la mañana cerca de la frontera con Panamá, a unas 10 millas de su hotel.

Lo encontraron con varias heridas por acuchillamiento y signos de asfixia. Van Dyke se encontraba con su novia cuando fueron abordados por dos sujetos que, mediante amenazas con arma de fuego, los habrían retenido en la habitación durante varios minutos.

CRHoy reseñó que la novia de Kurt, quien se identificó con apellido Arroyo, detalló que los hombres ingresaron mientras ella tomaba una ducha.

Según relató la mujer de 31 años, la ataron de manos y pies. Al parecer, los hombres se llevaron varios objetos de valor antes de asesinar a la leyenda del surf de Estados Unidos. Su pareja sobrevivió sin heridas de gravedad.

Los presuntos responsables se habrían llevado un vehículo marca Hyundai, modelo Elantra, año 2013. Las autoridades hicieron acto de presencia gracias a una llamada de alerta de un ciudadano.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, los sospechosos huyeron en dos vehículos, uno negro y otro blanco.

De momento, los sospechosos no han sido identificados y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga el caso.

Van Dyke, de 66 años, vivía en Costa Rica y era dueño del Hotel Puerto Viejo. El nativo de Santa Cruz, California, pertenecía a la familia Van Dyke, conocida en la industria y cultura del surf californiano desde la década de 1940.

Kurt Eugene Van Dyke nació el 25 de marzo de 1959 en Santa Cruz, Estados Unidos. Desde joven estuvo inmerso en el surf.

En una entrevista citada por medios ticos, indicó que practicaba surf desde muy pequeño, específicamente desde los siete años cuando sus padres le regalaron su primera tabla.

Creció surfeando en California y también en destinos como Hawái y México. En el mundo del surf era conocido con el apodo de “King“. Llegó a Costa Rica el 1 de enero de 1983.



