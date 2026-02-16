Murió a los 18 años el ciclista italiano Francesco Mazzoleni tras ser atropellado
Francesco Mazzoleni nació el 8 de marzo de 2007 y era considerado un talento en ascenso dentro del ciclismo juvenil italiano
El ciclismo italiano vive un nuevo luto debido a la muerte de Francesco Mazzoleni, joven promesa de apenas 18 años, quien fue arrollado por un vehículo mientras entrenaba en las carreteras de Barzana, en la provincia de Bérgamo.
La tragedia ocurrió el pasado domingo 15 de febrero, a primera hora de la tarde, según reportaron medios locales como Tuttobiciweb.
Posteriormente, la trágica muerte fue confirmada por Team Goodshop Yogurt a través de sus redes sociales con un mensaje en el que expresaron su dolor.
“Es un domingo muy triste para nosotros. Nuestro Francesco Mazzoleni nos deja demasiado pronto. Embestido mientras entrenaba en las calles de su casa, haciendo lo que más amaba”, indicaron.
Detalles del accidente que acabó con la vida de Francesco Mazzoleni
Las primeras informaciones indican que el joven ciclista fue impactado por un vehículo que circulaba en sentido contrario mientras realizaba una sesión de entrenamiento.
El conductor del automóvil dio negativo en la prueba de alcoholemia, según los reportes iniciales. El accidente se produjo alrededor de las 14:30 de la tarde, en una vía cercana a Palazzago, un área frecuentada por ciclistas locales.
Pese a la rápida asistencia médica en el lugar, Mazzoleni no sobrevivió a las heridas. El funeral se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero a las 15:00 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Palazzago.
Francesco Mazzoleni nació el 8 de marzo de 2007 y era considerado un talento en ascenso dentro del ciclismo juvenil italiano. Integraba el conjunto júnior Goodshop Yogurt en su categoría Sub-23.
Vivió en Palazzago y estudió en el Instituto de Ciencias Aplicadas Maironi de Ponte di Presezzo. Empezó a practicar ciclismo como G5 en el equipo Almenno, donde permaneció cuatro años. Después se trasladó al UC Osio Sotto, donde compitió en la categoría juvenil.
