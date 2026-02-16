Nueva York: el tiempo para hoy lunes 16 de febrero

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este lunes en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 39 grados Fahrenheit (4ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a experimentar será de 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 11% durante el día y del 25% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 15% en el transcurso del día y del 14% en el periodo nocturno.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:49 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:32 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 39 y los 48 grados Fahrenheit (4 y 9ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 13% por la mañana, 6% por la tarde y 13% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.