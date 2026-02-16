ONG venezolana reporta al menos 444 presos políticos excarcelados hasta el momento

La organización no gubernamental venezolana Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos, presentó este domingo un balance actualizado sobre las recientes liberaciones en el país sudamericano. Según los datos verificados por la institución, se han registrado 444 excarcelaciones desde que el Gobierno encargado inició este proceso hace poco más de un mes.

El presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, detalló a través de la red social X que el conteo abarca el periodo comprendido entre el 8 de enero y el 15 de febrero a las 9:30 p.m., hora de Venezuela.

#15feb 9:30 pm (Venezuela)

444 excarcelaciones de presos políticos hemos verificado desde el 8 de enero de 2026. @ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 16, 2026

La ONG aclaró sus parámetros de medición, especificando que no contabiliza como excarcelaciones los casos donde la persona, tras abandonar el centro penitenciario, es trasladada a arresto domiciliario, ya que técnicamente permanece privada de libertad.

¿Cuál es la situación de dirigentes políticos y activistas?

Durante la última semana, figuras como el exdiputado Juan Pablo Guanipa y el asesor jurídico Perkins Rocha salieron de prisión. No obstante, ambos se encuentran bajo la modalidad de arresto domiciliario. Guanipa fue recluido nuevamente el mismo día de su salida tras una acusación de la Fiscalía por supuesto incumplimiento de medidas cautelares, encontrándose actualmente en su residencia en Maracaibo.

Paralelamente, un grupo de mujeres familiares de detenidos inició una huelga de hambre este sábado frente a un comando policial en Caracas. La protesta surge tras la liberación de 17 personas, incluyendo dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista. Algunas manifestantes han presentado complicaciones de salud, requiriendo asistencia médica e hidratación intravenosa.

El proceso coincide con la discusión legislativa de una Ley de Amnistía. Aunque el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, estimó que la aprobación definitiva ocurriría el pasado viernes, el debate fue aplazado para la próxima semana.

