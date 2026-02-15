Marco Rubio afirma que Venezuela está mucho mejor ahora que antes de la captura de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este domingo que la situación en Venezuela es ahora mucho mejor que antes de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y dijo que, aunque a muchos países no les gustó, la operación fue un éxito del que está orgulloso.

“Aún queda un largo camino por recorrer, hay mucho trabajo por hacer. Pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico, retransmitida por el Departamento de Estado.

Rubio reaccionó así a una pregunta a Fico, quien condenó en su día la captura de Maduro en suelo venezolano por tropas estadounidenses.

El primer ministro calificó entonces la operación, que incluyó el bombardeo de bases militares, una prueba de la “ruptura del orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial”.

Rubio afirmó que es consciente de que hay aliados cercanos de Estados Unidos a quienes “no les gustó” aquella operación en suelo venezolano.

Al respecto, dijo que esa discrepancias no significa que no se pueda ser socios ya que los “países expresan su opinión todo el tiempo”.

“Pero les digo una cosa: fue un éxito. Estamos orgullosos de ello. Era necesario porque ese tipo era un narcoterrorista; le hicimos varias ofertas y él decidió rechazarlas”, afirmó.

El secretario de Estado declaró que, más allá de las opiniones, “ahora todos pueden coincidir en que Venezuela tiene una oportunidad de un nuevo futuro que no existía hace seis semanas”.

