Rubio advierte que revocarán visas a quienes “actúen contra los intereses estadounidenses”

El secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró la postura del Departamento de Estado respecto a la permanencia de ciudadanos extranjeros en territorio estadounidense y la suspensión de visas. Durante su visita a Hungría, el funcionario enfatizó que el permiso de entrada al país está condicionado al cumplimiento de los intereses nacionales y la seguridad de Estados Unidos.

“Lo cierto es que las visas no son un derecho. Lo he dicho repetidamente. No sé por qué a algunos les cuesta tanto comprenderlo, así que permítanme repetirlo. Una visa… nadie tiene derecho a una visa. No existe un derecho constitucional a una visa”, señaló el funcionario.

El jefe de la diplomacia estadounidense definió la visa exclusivamente como un permiso de entrada para visitantes, ya sean estudiantes, turistas o periodistas. Advirtió que, si un individuo realiza actividades contrarias al bienestar nacional, el Poder Ejecutivo procederá con la anulación del documento.

Criterios para la revocación de visados

La política actual del Departamento de Estado prioriza la identificación de amenazas potenciales dentro de sus fronteras: “Si identifico a alguien que creo que está presente, alguien que no lo está, que es un visitante, un invitado a Estados Unidos, y determinamos que su presencia en nuestro país representa una amenaza para nuestra política exterior, para nuestra seguridad nacional, le retiraremos la visa. Le retiraremos la visa”.

Asimismo, el republicano señaló que esta medida se ha aplicado de forma recurrente durante el último año. Además, sugirió que, si las actividades perjudiciales se hubieran conocido previamente, la visa probablemente nunca habría sido aprobada.

Rubio cuestiona la relación entre los jueces y el gobierno

Ante la consulta sobre la intervención de los tribunales en estos procesos, Rubio marcó una línea divisoria entre los poderes del Estado. Aseguró que los jueces no tienen jurisdicción sobre cómo se debe gestionar la política exterior, pues esta es competencia exclusiva del Ejecutivo.

“Ningún juez le va a decir al Poder Ejecutivo cómo llevar a cabo la política exterior, porque eso no les compete a los jueces. Eso le corresponde al Poder Ejecutivo”, concluyó Rubio, quien aclaró que, aunque otras agencias gestionan la expulsión física, el Departamento de Estado mantiene control total sobre la validez del visado.

