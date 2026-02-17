Acusan de terrorismo a un joven por planear ataque en concierto de Taylor Swift en Austria

La Fiscalía de Austria presentó cargos de terrorismo contra un joven, de 21 años, acusado de planear un ataque terrorista en los conciertos de Taylor Swift en Viena en agosto de 2024.

Tres conciertos de Taylor Swift programados entre el jueves 8 y el sábado 10 de agosto de 2024 fueron cancelados luego de que las autoridades arrestaron a dos sospechosos por presuntamente planear un ataque terrorista en Viena.

En el comunicado obtenido por Reuters, la Fiscalía acusó a hombre de haber “obtenido instrucciones en internet para la construcción de una bomba de metralla basada en el explosivo triperóxido de triacetona” y de haber producido una pequeña cantidad de ese explosivo.

La Fiscalía asegura que el acusado intentó en varias ocasiones comprar armas en el extranjero y llevarlos a Austria. De acuerdo con la información suministrada a AP, el acusado había jurado lealtad al llamado Estado Islámico y planeaba un ataque masivo letal entre los seguidores de Swift que se reunían frente al estadio Ernst Happel de Viena para los conciertos.

El sospechoso es un ciudadano austriaco con raíces familiares en Macdedonia del Norte y fue identificado por la prensa como Beran A. y permanece bajo arresto desde agosto de 2024. El proceso judicial se desarrolla en Wiener Neustadt, un pueblo al norte de Viena.

Tres personas fueron detenidos y acusados en relación con la presunta planeación del ataque terrorista, incluyendo un adolescente condenado a 18 meses.

Taylor Swift reflexionó sobre esta amenaza terrorista en su documental ‘Taylor Swift: The Eras Tour | The End of an Era’ en Disney+.

“Desde un punto de vista mental, tener miedo de que algo les pase a tus fans en cualquier momento es un nuevo reto. Quiero mantener todos mis nervios lejos del público, porque cuando eres la líder del espectáculo, pueden percibir cualquier cambio energético en ti. Y tienes que concentrarte en eso y tenerlo en cuenta: estás en el Eras Tour, no pasa nada malo”, dijo.

