Carlos Legrange, el prospecto dominicano de Yankees que sorprendió a Aaron Judge

El pitcher dominicano Carlos Legrange está empezando a hacerse un nombre y este lunes destacó en los entrenamientos primaverales ante el capitán, Aaron Judge.

Judge quedó impresionado con el joven prospecto luego de poncharse con una recta de 102.6 millas por hora. Aunque en un turno anterior le conectó un jonrón por el jardín izquierdo del estadio George Steinbrenner.

“Es impresionante. He visto muchos videos, he escuchado muchas historias sobre él a lo largo de los años”, dijo Judge. “Llegó justo después de nosotros, y eso es lo que necesitas si vas a jugar en el Bronx, si vas a jugar en Nueva York. Tienes que tener esa actitud, que no importa quién esté frente a ti”.

El prospecto dominicano de los Yankees, Carlos Lagrange, ponchando a Aaron Judge con una recta de 102.6 mph.



Lanzando fuego y apenas estamos en febrero. 🔥🇩🇴



pic.twitter.com/w1RCidYTxh — Beisbol Times ⚾️ (@beisboltimes) February 16, 2026

Carlos Legrange está entre los mejores prospectos de los Yankees

El pitcher dominicano de 22 años estuvo ubicado en el segundo puesto de los mejores prospectos de la organización en 2025.

Legrange ascendió a Doble-A Somerset en junio pasado y tuvo un récord de 7-6 con una efectividad de 3.22 en 15 aperturas y una aparición como relevista, ponchando a 104 y otorgando 50 bases por bolas en 78 1/3 entradas. Ha estado trabajando para mejorar su control.

El lanzador de 22 años puede ser uno de los pitchers que se sume a la rotación esta temporada o una pieza para el cuerpo de relevo.

El manager Aaron Boone también destacó el trabajo para controlar los pitcheos y la velocidad en su brazo.

“Ha hecho muchas cosas pequeñas tras bastidores, perfeccionando su trabajo y controlando el juego en las bases”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone. “Ha demostrado ser un líder. Me encanta su físico, además de su gran brazo”.

Ante un débil cuerpo de pitcheo de los Yankees en este comienzo de temporada, Legrange puede ser un arma valiosa para esta campaña.

