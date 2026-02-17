Director de MLBPA renuncia tras investigación por uso indebido de fondos

Tony Clark renunciará como director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA) tras la investigación por supuesto uso indebido de fondos.

De acuerdo al New York Times, Clark renunciará este martes, día en que comenzaban las reuniones con los jugadores de diversos equipos.

Clark, de 53 años de edad, ha estado a cargo del sindicato de jugadores desde 2013. El dirigente y la MLBPA están bajo investigación federal desde 2025 por el Distrito Este de Nueva York por usar dinero de licencias o capital para enriquecerse.

En junio de 2025, la MLBPA y Clark contrataron abogados diferentes tras los procesos de investigación.

“La MLBPA está, y seguirá, cooperando con las fuerzas de la ley durante esta investigación”, informó el sindicato de jugadores mediante un comunicado el año pasado.

Tony Clark plans to resign as executive director of the Major League Baseball Players Association, sources tell @DVNJr and me. Clark’s resignation comes in the wake of the Eastern District of New York’s investigation into alleged financial improprieties at the union. — Jeff Passan (@JeffPassan) February 17, 2026

MLBPA queda sin director en momento crítico

Esta renuncia ocurre durante el comienzo de los entrenamientos primaverales y las reuniones entre el sindicato y los jugadores de cara al fin del contrato colectivo en 2026.

Los dueños de los equipos y la MLBPA deberán llegar a un acuerdo antes del 2027 o habrá un paro laboral colectivo.

Esto no sería la primera vez que ocurre luego del paro laboral de 2021, que quitó 99 días de la temporada regular.

Las reuniones entre los dueños de equipos y MLBPA podrían durar más en esta oportunidad tras aumentar los intereses de que haya un tope salarial para las siguientes campañas por parte de los dueños.

Algunos jugadores como Bryce Harper, Manny Machado, entre otros, han expresado su rechazo a la idea de un tope salarial debido a que afectará a muchos peloteros.

Tanto Clark como la MLBPA han manifestado su rechazo al tope salarial, aunque la organización deberá ajustarse con un nuevo director ejecutivo en poco tiempo de cara a las negociaciones de contrato colectivo.

