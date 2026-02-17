Steve Cohen: “Mientras yo sea dueño de los Mets, nunca habrá un capitán”

Steve Cohen, dueño de los New York Mets, sentenció este lunes que el equipo no tendrá un capitán oficial mientras él sea propietario.

En su primera reunión con los medios de comunicación en los entrenamientos de primavera, Cohen manifestó que “mientras yo sea el dueño del equipo, nunca habrá un capitán del equipo”.

“Esa fue mi decisión. En mi opinión, el vestuario es único. Y que el vestuario lo resuelva, año tras año”, añadió.

"As long as I'm owning the team, there will never be a team captain. That was my decision. My view is, the locker room is unique and let the locker room sort it out year-in, year-out."



Cohen explicó que quiere que el equipo resuelva los problemas y asuntos por sí solos sin tener a alguien designado para ello.

“Son mis propias ideas sobre cómo quiero que sea un vestuario”, dijo Cohen. “En mi opinión, cada año el equipo es diferente y hay que dejar que el equipo lo resuelva en el vestuario, en lugar de tener una designación. Tener un capitán en el béisbol no ocurre a menudo. En realidad, es inusual”.

Steve Cohen afirma que respira gran ambiente en los Mets para 2026

Los Mets tuvieron una temporada muerta movida tras las salidas de jugadores como Pete Alonso y Brandon Nimmo, aunque también firmaron a Bo Bichette y el lanzador dominicano Freddy Peralta.

Cohen admitió estar contento del ambiente que se respira en el vestuario de los Mets en esta temporada que tendrá al manager venezolano Carlos Mendoza por tercer año consecutivo al frente del equipo.

“Acabo de estar en ese vestuario y en la reunión, y percibo una energía que de verdad es emocionante. Son caras nuevas, caras frescas, que creo que a nuestros aficionados les va a encantar ver jugar. Es diferente. Y creo que jugaremos un tipo de béisbol diferente, y eso me parece genial”, señaló Cohen tras el primer entrenamiento con el plantel completo”, detalló.

El conjunto metropolitano viene de quedarse fuera de la postemporada en 2025 y este año se cumplirán 40 años del último título, algo que molesta muchísimo a Steve Cohen.

“¿Sobre no ganar? Sí, me molesta. Me molesta muchísimo. Cada año que pasa, me frustro”, declaró Cohen. “Estoy realmente comprometido con este equipo. Sé cuánto les importa a los aficionados. Sé que estamos celebrando el aniversario 40 de 1986, y eso es demasiado tiempo”.

