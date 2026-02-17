Chicago: pronóstico del tiempo para este martes 17 de febrero

Alguna vez habrás escuchado que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 17 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima y los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 2 durante la primera mitad de la jornada y del 61 a lo largo de la noche. Luego, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:44 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 17:26 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se espera escasa nubosidad con poca probabilidad de lluvias. La temperatura máxima estimada será de 63 grados Fahrenheit (17ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 39 (4 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 4% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos visitar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día.