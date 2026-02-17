Después del Benito Bowl, tenemos que aprobar la Ley de Autodeterminación para Puerto Rico

Las revoluciones no comienzan en las cámaras legislativas. Comienzan en canciones, imágenes, demostraciones y en las calles, en momentos en los que alguien lo suficientemente valiente comparte un sentimiento que millones de personas tienen, pero que a menudo no pueden o no quieren expresar. Mucho antes de que la política se ponga al día, la cultura hace el trabajo catalizador de subir el volumen, recordándonos que lo que todos sentimos y vemos cada día no puede normalizarse ni ignorarse.

Y cuando Benito Antonio Martínez Ocasio pisó el campo del Super Bowl LX, no se pudo ignorar.

Durante quince minutos, los estadounidenses se sumergieron en el lienzo de colores de la vida, la historia y la cultura de Puerto Rico. El escenario más importante del país se transformó en los campos de caña de azúcar de Puerto Rico, las bodegas de la ciudad, la alegre celebración de una boda y los inquietantes apagones de una isla que Estados Unidos lleva más de un siglo intentando hacer desaparecer.

Puerto Rico ha vivido bajo leyes mordaza que prohibían incluso hablar de independencia, y la bandera azul claro que Benito sostenía en sus manos en su momento fue un delito poseerla. Incluso hubo intentos de prohibir hablar español en las escuelas, en un intento de forzar la asimilación de estas vibrantes comunidades. Hoy, Benito ha interpretado casi todo su repertorio en español, porque la cultura puertorriqueña es y siempre será parte de la cultura estadounidense. No solo eso, la cultura puertorriqueña es una cultura alegre, comunitaria, estruendosa y orgullosa, sin importar a qué se enfrente.

En ese escenario, mientras ondeaban banderas de innumerables países alrededor de la bandera roja, blanca y azul, Benito realizó un acto de valentía. Nos pidió que replanteáramos nuestra percepción de Estados Unidos, no como una identidad singular y cerrada, sino como una identidad más amplia.

Los mismos ojos que vieron el Super Bowl han pasado los últimos meses observando cómo Estados Unidos refuerza sus fronteras y aterroriza a comunidades enteras, al imponerles una definición estrecha de quién “pertenece” a este país. Muchos han descrito su sensación de impotencia ante los actos de terror cometidos por ICE. Pero mientras que quienes viven en los estados pueden votar para destituir a los responsables de esta locura, a los ciudadanos de Puerto Rico se les ha negado la representación o cualquier derecho a opinar durante más de cien años.

Con todos los focos puestos en él, Benito encendió la antorcha que muchos antes que él han llevado para recordar al mundo la belleza y las luchas del pueblo puertorriqueño. Y con ello envió un mensaje al Congreso de que ahora es el momento de abordar finalmente la autodeterminación de Puerto Rico.

Llega en un momento en el que se pregunta a todos los estadounidenses, ahora más explícitamente que nunca: ¿quién pertenece a Estados Unidos? ¿Dónde terminan sus fronteras?

Depende del pueblo de Puerto Rico responder por sí mismo.

Benito lo expresó mejor: «Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, y si hoy estoy aquí, en el Super Bowl 60, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Valen más de lo que piensan. Créanme».

Debemos creer en Puerto Rico y debemos creer en la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo cambios radicales y transformadores. No podemos permitir que el Congreso de los Estados Unidos empuje ciegamente a la isla hacia una solución política sin la plena participación de los puertorriqueños. No podemos permitir que a Puerto Rico le pase lo que le pasó a Hawái.

Benito rompió el molde de lo que es un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Esta reinvención no fue solo una carta de amor a Puerto Rico, sino un desafío para ampliar nuestra visión. Para honrar el coraje de Benito, debemos canalizar este impulso para empoderar a Puerto Rico para que defina su propio destino.

En una época en la que el odio parece más poderoso, Benito nos demostró que el amor puede ser más fuerte. Como decía su balón de fútbol: «Juntos, somos Estados Unidos».

Quizás algunas revoluciones comienzan en el Super Bowl.

Nydia Velázquez es congresista por Nueva York. Antonio Reynoso es presidente del condado de Brooklyn y aspirante a curul en la Cámara de Representantes.