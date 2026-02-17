Hispano que huía de agentes de ICE embistió mortalmente con su auto a una maestra de Georgia

Una maestra de educación especial de Georgia perdió la vida el lunes luego de que la policía informara que un vehículo que la chocó mortalmente estaba conducido por un hombre que estaba huyendo de los agentes federales de inmigración luego de un intento de parada de tráfico y luego de hacer lo que los funcionarios denominaron como un “giro en U imprudente”.

La víctima, identificada como Linda Davis, quien enseñaba en una escuela local de Savannah, Georgia, fue declarada muerta después de que su automóvil fuese embestido por un automóvil conducido por Oscar Vázquez López, de 38 años. Un vocero del Departamento de Policía del Condado de Chatham dijo que el hispano tratara de escapar de los oficiales federales de inmigración y control de aduanas cuando sucedió el accidente poco antes de las 8:00 de la mañana.

Vásquez López enfrenta cargos de homicidio vehicular en primer grado, señaló la policía, junto con cargos de conducción imprudente, conducir sin una licencia válida y no obedecer un semáforo.

Alonna McMullen, directora de la Escuela Primaria Hesse, indicó en una carta a los padres que Davis falleció en el accidente ocurrido justo a las afueras del edificio de la escuela primaria y secundaria. Un vocero del distrito declaró que los estudiantes no estaban presentes debido al feriado del Día de los Presidentes, pero que los maestros estaban participando en una jornada de planificación.

Davis apenas había empezado a laborar en la escuela en septiembre del año pasado, manifestó el distrito, y previamente trabajó como maestra dentro del distrito en la Escuela Primaria Brock de 2022 a 2025, informó The Hill.

“La Dra. Linda Davis era un miembro muy querido de nuestra familia escolar y su pérdida nos ha afectado profundamente”, señaló McMullen en la carta a los padres del distrito, publicada en las redes sociales.

Vázquez López estaba en la mira del DHS

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) manifestaron que el hispano, proveniente de Guatemala, había recibido previamente una orden final para abandonar el país de un juez federal en 2024. Vázquez López ingresó a Estados Unidos de manera irregular en un momento desconocido.

Los agentes federales trataron de arrestar al guatemalteco el lunes en medio de un operativo selectivo. Los oficiales lo vieron entrar en un automóvil e intentaron arrestarlo, lo cual el hombre en principio cumplió antes de darse a la fuga, informó un vocero del DHS.

No obstante, mientras era perseguido, Vázquez López se saltó una luz roja y dio la vuelta antes de chocar el vehículo de Davis.

El inmigrante irregular fue detenido por el Departamento de Policía del Condado de Chatham en un hospital local, donde fue llevado por heridas leves. La policía local señaló que los agentes del departamento no participaron en la operación de control del DHS ni en la persecución, y que no se implicaron hasta después del accidente de tránsito, informó un representante.

Otro peatón estuvo involucrado en el accidente, pero resultó ileso, de acuerdo con las autoridades. El sujeto perseguido fue ingresado en una cárcel local el lunes, dijo la policía.

“Este homicidio vehicular es una tragedia absoluta y una consecuencia mortal de los políticos y los medios de comunicación que demonizan constantemente a los oficiales de ICE y alientan a quienes están aquí ilegalmente a resistirse al arresto, lo cual es un delito grave”, expresó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en una declaración proporcionada a NewsNation.

“Estas tácticas peligrosas ponen en riesgo la vida de las personas. Huir y resistirse a las fuerzas del orden federales no solo es un delito, sino que es extremadamente peligroso y pone en riesgo la vida de uno mismo, de nuestros agentes y de civiles inocentes. Ahora, un transeúnte inocente ha perdido la vida”, agregó.

