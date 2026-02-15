Redadas migratorias continuarán a pesar del cierre del DHS, advierte Homan

Las redadas migratorias en Estados Unidos seguirán adelante pese al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, que cumple su segundo día sin financiamiento aprobado por el Congreso. Así lo afirmó Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la administración de Donald Trump.

En una entrevista con CNN, Homan sostuvo que la falta de fondos no detendrá las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Reconoció que los agentes podrían no recibir salario durante la paralización, pero aseguró que continuarán ejecutando la política migratoria del Gobierno.

“Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. Así que no, la misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido presidente, continúa. Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán”, dijo.

Cierre parcial

El cierre parcial se produjo después de que el Senado de Estados Unidos no lograra aprobar una propuesta republicana para financiar el DHS hasta septiembre.

La mayoría de los demócratas bloqueó el plan al considerar que no imponía límites suficientes a las operaciones de ICE, en medio de protestas por redadas que han derivado en incidentes mortales en Minneapolis.

Aunque más de 270,000 personas trabajan en el DHS, se prevé que más del 90 % continúe activo durante la paralización.

La medida afecta únicamente a las agencias bajo ese departamento, entre ellas ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la Administración de Seguridad en el Transporte, la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

El enfrentamiento político en Washington gira en torno al papel de ICE en la aplicación de la política migratoria, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas.

Sin embargo, la legislación presupuestaria impulsada por Trump el año pasado otorga a la secretaria del DHS, Kristi Noem, margen para redistribuir recursos con el fin de sostener las operaciones de control migratorio.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– Tom Homan anuncia el fin de operación ‘Metro Surge’ de ICE en Minnesota

– Arrestan a supervisor de CBP por albergar a inmigrante indocumentada en su casa

– Claves del eventual cierre del DHS: Reclamos de transparencia y freno a ICE