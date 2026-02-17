Irán y EE.UU. concluyen cuarta ronda de negociaciones nucleares sin un panorama claro

Las delegaciones de Irán y Estados Unidos finalizaron este martes una jornada de negociaciones indirectas en territorio suizo. El encuentro, que se extendió por aproximadamente tres horas y media, se realizó mediante la intermediación del Sultanato de Omán para el intercambio de mensajes entre ambas naciones.

La mesa de trabajo contó con figuras de alto nivel. Por parte de Irán, la delegación estuvo encabezada por el ministro de Exteriores, Abás Araqchi. Por parte de la administración estadounidense, lideraron el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

¿Qué se sabe sobre el diálogo de hoy?

El diálogo se centró en aspectos técnicos sobre el levantamiento de sanciones económicas y los compromisos en materia nuclear. Irán incluyó en su equipo a especialistas jurídicos y económicos para abordar estos puntos. Sin embargo, Washington manifestó su interés en discutir el programa de misiles balísticos iraní, punto que Teherán ha rechazado formalmente hasta el momento, informó EFE.

Mientras se desarrollaba el intercambio diplomático, el panorama de seguridad registró movimientos significativos. Estados Unidos desplegó potencia naval cerca de las costas iraníes. En paralelo, Irán anunció el cierre parcial del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte global de petróleo.

Desde el ámbito político, el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, acusó a la contraparte de intentar condicionar los resultados de la negociación de forma previa. Por su parte, el presidente Donald Trump indicó que se mantendría involucrado en el proceso de manera indirecta.

Declaraciones oficiales

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, explicó a la televisión estatal los pormenores de la composición de su equipo.

“La presencia simultánea de especialistas económicos, jurídicos y técnicos en la delegación iraní, junto con el papel del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, ha proporcionado el marco para conversaciones detalladas”, señaló Bagaei.

Asimismo, confirmó que las posturas estratégicas de su país fueron comunicadas a los representantes estadounidenses a través del mediador omaní durante la sesión en Ginebra.

