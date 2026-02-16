Irán y EE.UU. celebrarán segunda ronda de negociaciones en medio de desconfianza y amenazas

Las delegaciones oficiales de Irán y Estados Unidos se reúnen este martes en la embajada de Omán en Ginebra para la segunda ronda de negociaciones nucleares, un encuentro que marca la continuación del proceso reactivado el pasado 6 de febrero en Mascate, siendo esta la segunda cita oficial tras el conflicto armado de doce días ocurrido en junio.

La delegación de la República Islámica iraní está encabezada por el ministro de Exteriores, Abás Araqchí. Por parte de la Casa Blanca, el equipo negociador está integrado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner. La mesa de diálogo cuenta con la intermediación directa del jefe de la diplomacia de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, quien facilita el contacto entre ambas potencias, informó EFE.

El viceministro de Exteriores, Mayid Tajt Ravanchi, confirmó que Teherán aceptaría la dilución de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, nivel cercano al uso militar, “siempre que EE.UU. también entable conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones”.

El viceministro Hamid Ganbari propuso que Estados Unidos participe en sectores de alto rendimiento. Según Ganbari, “para garantizar que un acuerdo sea sostenible, Estados Unidos debe beneficiarse de sectores económicos iraníes de alto rendimiento y de retorno rápido”, mencionando específicamente la minería, el petróleo y la industria aeronáutica.

Defensa y líneas rojas de Teherán

A pesar de la apertura económica, Irán mantiene su programa de misiles balísticos fuera de la negociación: “He venido a Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Lo que absolutamente no está en la agenda: rendirse ante las amenazas”, señaló el ministro Araqchí en la plataforma X.

Esta postura choca con las exigencias del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien, tras reunirse con Donald Trump, solicitó limitar el alcance de los misiles iraníes a 300 kilómetros para que no alcancen territorio israelí.

Presión máxima sobre Irán

El diálogo se desarrolla bajo un entorno de alta presión militar luego de que el presidente estadounidense ordenara el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford en Oriente Medio.

“Si no tenemos un acuerdo, lo necesitaremos (al Ford). Si tenemos un acuerdo, se irá. Se irá muy pronto. Tenemos uno ahí fuera que acaba de llegar. Si lo necesitamos, lo usaremos. Lo tenemos listo, una fuerza muy grande”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió desde Budapest que alcanzar un consenso “no es fácil”, mientras Trump sugirió que un cambio de régimen en Irán sería “lo mejor que podría pasar”.

