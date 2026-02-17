Murió el reverendo Jesse Jackson, líder de los derechos civiles, a los 84 años

El reverendo Jesse Jackson, líder de los derechos civiles, murió este martes por la mañana a los 84 años, así lo confirmó su familia mediante un comunicado tras padecer una enfermedad neurodegenerativa.

“Nuestro padre fue un líder servidor, no solo de nuestra familia, sino de los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados en todo el mundo”, señaló la familia en un comunicado.

Asimismo, instaron a mantener su labor vigente: “Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra gran familia. Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió”.

Legado de Jackson

Jackson inició su camino como protegido del Dr. Martin Luther King Jr. y consolidó su influencia en 1971 con la fundación de Operation PUSH, organización dedicada a la igualdad social y económica. En 1984 y 1988, lanzó candidaturas a la presidencia por el Partido Demócrata, logrando resultados históricos para un candidato afroamericano antes de la era de Barack Obama, informó ABC News.

En 1996, unificó sus esfuerzos bajo la Coalición Rainbow PUSH, entidad que dirigió hasta el año 2023. Su labor le valió la Medalla Presidencial de la Libertad en 1999, otorgada por Bill Clinton.

Problemas de salud en los últimos años

El fallecimiento ocurre tras años de complicaciones médicas. En 2017 fue diagnosticado con Parkinson, aunque en noviembre de 2025 se confirmó que padecía Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP). Durante ese mismo año, Jackson enfrentó diversas infecciones y hospitalizaciones relacionadas con esta condición.

En comunicados previos emitidos por la familia y la Coalición Rainbow PUSH, se aclaró que el reverendo se mantuvo estable durante sus crisis, desmintiendo rumores sobre el uso de soporte vital: “El reverendo Jackson se encuentra estable y respira sin ayuda de máquinas”, señalaron en aquel momento.

A Jesse Jackson le sobreviven su esposa Jacqueline Jackson y sus seis hijos.