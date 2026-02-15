Tom Homan asegura que solo una fuerza “pequeña” permanecerá en Minneapolis

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, anunció que la mayoría de los agentes federales desplegados en las Ciudades Gemelas de Minnesota ya abandonó la zona y que en los próximos días solo permanecerá una fuerza “pequeña” para respaldar a los funcionarios que continúen operando en el área.

En declaraciones al programa Face the Nation de CBS, Homan precisó que más de 1,000 agentes de inmigración han sido retirados y que varios cientos adicionales saldrán entre lunes y martes. “Volveremos a la ubicación original”, afirmó.

Según reportó la agencia AP, el repliegue marca una reducción sustancial del operativo conocido como Operación Metro Surge, encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Homan explicó que la fuerza que permanecerá será temporal y tendrá como objetivo proteger a los agentes que sigan en funciones, especialmente en situaciones en las que puedan verse rodeados por manifestantes y el escenario se descontrole.

No detalló cuántos efectivos integrarán ese contingente.

Miles de agentes fueron enviados a Minneapolis y St. Paul como parte del operativo, que el Departamento de Seguridad Nacional describió como la mayor acción de control migratorio hasta la fecha.

Sin embargo, de acuerdo con AP, la intervención generó críticas a medida que aumentaban las tensiones, se multiplicaban las protestas y dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, murieron en incidentes con agentes federales.

El funcionario aseguró que, pese al repliegue, las investigaciones por presunto fraude y por una protesta que interrumpió un servicio religioso continuarán. También sostuvo que la aplicación de la ley migratoria no se detendrá en Minnesota y que las deportaciones masivas seguirán en todo el país.

Homan había adelantado la salida inmediata de 700 agentes y posteriormente confirmó que se ejecutaría una “reducción significativa”. Al ser consultado sobre si podrían repetirse operativos de similar magnitud en otras jurisdicciones, respondió que “depende de la situación”.

