Trump reaccionó a la muerte de Jesse Jackson: “Fue un buen hombre, con mucha personalidad y coraje”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este martes un mensaje oficial tras confirmarse la muerte del reverendo Jesse Jackson a los 84 años. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario recordó su vínculo personal con el líder de los derechos civiles, subrayando la colaboración que mantuvieron décadas antes de su llegada a la Casa Blanca.

El presidente enfatizó que su relación con Jackson fue cercana y prolongada. Según detalló, proporcionó espacios para la organización Rainbow Coalition en la Torre Trump de Manhattan durante varios años. Trump describió al activista como un hombre de gran carácter y habilidades sociales.

“El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y ‘astucia callejera’. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente”, escribió el mandatario republicano en su red social.

Apoyo a iniciativas de la comunidad afroamericana

En su declaración, el mandatario enumeró políticas específicas en las que, según su reporte, trabajó conjuntamente con Jackson. Mencionó la aprobación de la reforma de justicia penal y la gestión de financiamiento a largo plazo para las universidades históricamente negras (HBCU).

Asimismo, destacó el impacto de las ‘Opportunity Zones’, calificándolas como el paquete de desarrollo económico más exitoso para empresarios negros. Sobre el papel político de Jackson, Trump afirmó: “Jesse era una fuerza arrolladora como pocas antes que él. Tuvo mucho que ver con la elección, sin reconocimiento ni crédito, de Barack Hussein Obama, un hombre al que Jesse no soportaba”.

Respuesta a las críticas por racismo

El mensaje de Trump ocurre semanas después de una controversia por un video en sus redes sociales que involucraba a los Obama. Ante esto, el presidente rechazó las acusaciones de discriminación: “a pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas” lo llaman “falsa y constantemente racista”, aseguró que para él “siempre fue un placer ayudar a Jesse a lo largo del camino”.

El reverendo Jackson falleció este martes debido a complicaciones de la parálisis supranuclear progresiva (PSP), enfermedad que padecía desde hace tiempo. El mandatario concluyó enviando condolencias a la familia: “Quería mucho a su familia, y a ellos les envío mis más profundas simpatías y condolencias. ¡Jesse será extrañado!”.

Sigue leyendo:

– “El caos ha desaparecido”: la nueva realidad en Texas tras la ofensiva de Trump contra los migrantes

– Tom Homan asegura que solo una fuerza “pequeña” permanecerá en Minneapolis

– EE.UU. gastó $40 millones en deportar a 300 inmigrantes a terceros países, dice informe