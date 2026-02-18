Cómo revisar si eres elegible para un aumento del límite de crédito de tu tarjeta

Solicitar un aumento en el límite de una tarjeta de crédito no necesariamente significa querer gastar más. Para muchas personas, se trata de una estrategia financiera que ayuda a mantener un bajo nivel de utilización del crédito y, con ello, fortalecer su historial crediticio.

Pedir un incremento en la línea de crédito suele ser un trámite más sencillo de lo que muchos imaginan y, en varios casos, ni siquiera implica una revisión profunda del reporte crediticio.

Especialistas en finanzas personales recomiendan revisar esta opción una o dos veces al año, especialmente cuando han mejorado los ingresos o el puntaje de crédito del titular.

La forma más directa de saber si una persona puede acceder a un límite mayor es comunicarse con la institución emisora de su tarjeta.

Al existir ya una relación previa entre cliente y banco, la evaluación se basa en el comportamiento histórico de pagos y en información actualizada que el usuario proporcione, como ingresos anuales o situación laboral.

Existen dos vías comunes para hacer la solicitud. La primera es a través de la aplicación móvil del banco, donde generalmente aparecen opciones como ‘administrar línea de crédito’ o ‘solicitar aumento’.

La segunda es llamar al número que aparece en la parte posterior de la tarjeta y hablar con un representante que revise la elegibilidad en el momento.

Algunas entidades también permiten redistribuir parte del límite de una tarjeta hacia otra del mismo cliente, lo que funciona como alternativa cuando no se busca elevar el total disponible, sino ampliar el margen en una cuenta específica.

Antes de iniciar el proceso, es recomendable cumplir con ciertos requisitos que aumentan las probabilidades de aprobación.

Entre los factores que suelen considerar los bancos se encuentran al menos seis meses consecutivos de pagos puntuales, uso responsable de la tarjeta sin llevarla constantemente al límite, actualización de ingresos anuales, mejora del puntaje crediticio y una relación deuda-ingresos más baja que la registrada al momento de la apertura de la cuenta.

Un perfil sólido no solo incrementa la posibilidad de obtener respuesta positiva, sino también de recibir un aumento significativo y no únicamente simbólico.

Una duda frecuente es si esta solicitud afecta el puntaje crediticio. En muchos casos, la respuesta es negativa, ya que varias instituciones realizan una consulta ‘suave’ del historial, la cual no impacta la calificación.

Sin embargo, algunas entidades sí pueden efectuar una revisión ‘dura’, lo que podría provocar una ligera caída temporal en el puntaje.

Por ello, se aconseja revisar previamente las condiciones del banco o preguntar directamente si la consulta será de bajo o alto impacto.

A largo plazo, un límite mayor puede resultar beneficioso, ya que reduce el porcentaje de utilización del crédito disponible, uno de los elementos que influyen de manera directa en la salud financiera.

Incluso hay bancos que ofrecen aumentos automáticos después de seis a 12 meses de buen comportamiento, aunque también es válido que el cliente tome la iniciativa y lo solicite cuando considere que su situación económica ha mejorado.

