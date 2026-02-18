Demócratas evalúan boicotear el discurso del estado de la Unión de Trump el martes

Un grupo de legisladores demócratas evalúa ausentarse del discurso sobre el Estado de la Unión que el presidente Donald Trump ofrecerá el martes ante el Congreso, en un gesto coordinado de rechazo político que podría romper con una tradición institucional arraigada.

Según reportes de medios estadounidenses, legisladores y senadores opositores evalúan distintas formas de responder al mensaje presidencial —el primero de su segundo mandato— procurando evitar una confrontación que pueda amplificar el impacto mediático del evento.

Algunos legisladores consideran participar en un acto alternativo, el llamado “Estado de la Unión del Pueblo”, programado a la misma hora en la Explanada Nacional, donde se prevé que ciudadanos expongan el impacto de decisiones económicas y sanitarias del Gobierno.

De acuerdo con un comunicado, entre los participantes previstos están los senadores Ed Markey, Jeff Merkley, Chris Murphy, Tina Smith y Chris Van Hollen, junto a los representantes Yassamin Ansari, Becca Balint, Greg Casar, Verónica Escobar, Pramila Jayapal, Delia Ramírez y Bonnie Watson Coleman.

El senador Chris Murphy cuestionó la naturaleza del mensaje presidencial y afirmó que el mandatario ha transformado el discurso en un acto partidista.

“Donald Trump se ha burlado del discurso del Estado de la Unión, tomando un momento que se supone une al país y convirtiéndolo en un mitin de campaña para sembrar odio y división”, declaró.

Añadió que la oposición “no tiene la obligación de recompensarlo con una audiencia mientras miente y ataca a quienes no están de acuerdo”.

Jeffries en desacuerdo

En la misma línea, el senador Chris Van Hollen anunció que no planea asistir al evento. “Trump está llevando a Estados Unidos hacia el fascismo, y me niego a normalizar su destrucción de nuestra Constitución y democracia”, escribió, al explicar su decisión de ausentarse.

La estrategia, sin embargo, no es uniforme dentro del partido.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, planteó alternativas que van desde asistir en silencio como forma de protesta hasta no acudir. Pese a ello, indicó que su intención personal es estar presente.

“No vamos a su casa. Él viene a la nuestra, que es la casa de la gente”, dijo, defendiendo la presencia institucional en el Capitolio.

El debate interno coincide con un clima político particularmente tenso en Washington, marcado por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional y por controversias recientes que mantienen elevado el nivel de confrontación entre ambos partidos.

