EE.UU. acusa a China de realizar prueba nuclear secreta y amenaza con retomar las suyas

El gobierno estadounidense acusó formalmente a China de realizar una detonación nuclear encubierta en el año 2020 y evalúa retomar sus propios ensayos atómicos tras tres décadas de pausa; así lo afirmó el secretario de Estado adjunto para el control de armas, Christopher Yeaw, durante un evento en el Hudson Institute.

Según los informes presentados por Yeaw, la explosión ocurrió el 22 de junio de 2020 en las cercanías de la instalación de Lop Nur, ubicada en la región de Xinjiang. La detección fue posible gracias a sensores sísmicos situados en Kazajistán, los cuales registraron un evento de magnitud 2,76.

El funcionario estadounidense sostuvo que Pekín utilizó técnicas de “desacoplamiento” (detonaciones a gran profundidad) para evadir la vigilancia internacional, informó EFE.

“Estados Unidos ha comprobado que China ha llevado a cabo ensayos nucleares explosivos, incluida la preparación para pruebas con potencias designadas de cientos de toneladas”, alertó Yeaw.

Postura de los organismos internacionales

A pesar de las declaraciones de Washington, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) confirmó la detección de “dos eventos sísmicos muy pequeños, con 12 segundos de diferencia” en dicha zona, pero aclaró que la escala de los mismos impedía “evaluar la causa de estos eventos con certeza”.

La Casa Blanca justifica la posibilidad de reiniciar sus pruebas atómicas, suspendidas desde 1992, bajo el argumento de mantener el equilibrio estratégico frente a Rusia y China. Christopher Yeaw enfatizó que el país no aceptará condiciones de inferioridad en su capacidad de disuasión y descartó que el gobierno se quede en “una desventaja intolerable”.

La tensión surge tras el vencimiento del tratado Nuevo START, y la intención del presidente Trump de buscar establecer un nuevo marco regulatorio que incluya obligatoriamente a China. No obstante, el Gobierno chino ha rechazado participar en dichos acuerdos hasta la fecha.

Sigue leyendo:

– Boricuas en Chicago cuestionan apoyo de gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González a agenda de Trump para Cuba

– Los contactos secretos de Marco Rubio con el nieto de Raúl Castro, según Axios

– Crisis en la Guardia Costera: Cuestionan a Kristi Noem por el uso personal de recursos militares