El Congreso de Perú elige a José María Balcázar como presidente hasta julio

José María Balcázar será el nuevo presidente de Perú.

El Congreso de Perú lo eligió como sucesor de José Jerí, al que apartó del cargo el martes mediante una moción de censura por los escándalos que salpicaron su presidencia.

Balcázar se impuso a la candidata María del Carmen Alva, de Acción Popular, en la segunda y decisiva votación de los congresistas por 64 votos a 46.

Los otros dos candidatos, Edgar Reymundo, del Bloque Democrático, y Héctor Acuña, de Honor y Democracia, fueron descartados en la primera votación.

La victoria de Balcázar se produjo en una segunda votación después de que ninguno de los candidatos alcanzara la mayoría de votos requerida para ser proclamado presidente en la primera.

Será el octavo presidente de Perú en los últimos diez años, lo que da idea de la inestabilidad en la que lleva años instalada la política peruana.

El nuevo jefe del Estado tendrá también un mandato breve.

Deberá entregar el poder el próximo 28 de julio, cuando asuma la presidencia el candidato ganador de las elecciones que el país celebrará en menos de dos meses.

La ley le impide ser candidato en esos comicios.

Jimena Rodríguez Romaní / Getty: El Congreso eligió al sucesor de José Jerí, apartado el pasado martes de la presidencia de Perú.

Quién es José María Balcázar

José María Balcázar Zelada, exmagistrado y actual congresista por Lambayeque, tiene 83 años.

Llegó a ser vocal supremo del Poder Judicial y también objeto de investigaciones por presunto tráfico de influencias.

Los medios peruanos lo presentan como un hombre cercano a Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre condenado por corrupción y actualmente huido de la justicia.

Los escándalos lo han salpicado en el pasado. En su historial figura que fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque por presunta apropiación de fondos.

Además, enfrenta una denuncia constitucional por presunto intercambio de favores con la exfiscal de la nación Patricia Benavides, con la que, según la acusación, habría arreglado votos parlamentarios a cambio del archivo de sus procesos penales en Lambayeque.

Su cercanía a Cerrón hace que sea visto como un representante de la izquierda peruana más socialmente conservadora.

Político poco conocido hasta ahora, se le recuerda por su oposición a la ley contra el matrimonio infantil en Perú y por sus polémicos comentarios de entonces.

“En el Código Civil, de 14 para arriba no hay ningún impedimento. Todos tienen relaciones sexuales. La ley lo autoriza. En otros países es de 13 para arriba, siempre que no haya violación. Todo el mundo tiene relaciones. Profesores con alumnas, maestras con alumnos, entre alumnos también”, dijo en declaraciones citadas por el diario El Comercio.

Su victoria en la votación de este miércoles en el Congreso sorprendió a la mayoría de observadores, que daban a Alva como favorita.

Balcázar tendrá el reto de asegurar la estabilidad institucional de aquí a las elecciones y mantener a raya la delincuencia, cuyo auge en los últimos años se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos.

Pero su elección ya ha suscitado comentarios negativos de quienes ven en ella una nueva jugada de unos congresistas que, según las encuestas, despiertan un amplio rechazo popular.

Por qué cayó José Jerí

Ernesto Benavides / Getty: José Jerí estuvo apenas cuatro meses en el cargo y el mandato de su sucesor/a expirará en poco más de cinco.

La censura parlamentaria a Jerí fue la culminación a la sucesión de escándalos que lo acompañaron desde que el 10 de octubre de 2025 accedió al cargo en reemplazo de Dina Boluarte, apartada también por el Congreso tras verse implicada en varios casos de presunta corrupción.

El llamado chifagate, el escándalo por sus reuniones fuera de agenda con empresarios chinos, uno de ellos inmerso en un proceso por su presunta participación en una trama de venta ilegal de madera, fue el primero.

El otro saltó pocos días después, tras conocerse que mujeres que visitaron a Jerí en Palacio fueron contratadas después por el Estado.

Jerí defendió las contrataciones y dijo que afirmar que fueron contratadas solo por su cercanía al presidente o por ser mujeres era “completamente falso e injusto para sus carreras”.

Pero sus explicaciones no convencieron a los congresistas, que decidieron que no podía continuar en la presidencia

Qué pasa ahora

Balcázar fue elegiduo para reemplazar a Jerí como presidente del Congreso. En virtud de ese cargo, Jerí ocupaba el cargo de presidente tras la vacancia de Dina Boluarte y a partir de ahora será Balcázar quien lo haga.

Liderará el Ejecutivo hasta julio, cuando tomará posesión el ganador o ganadora de las elecciones cuya primera vuelta se celebra en abril.

Todos los movimientos serán leídos en clave electoral, con todos los grupos políticos con la vista puesta en la primera vuelta electoral del próximo 12 de abril.

Los peruanos deberán elegir un nuevo presidente y un nuevo Congreso, pero, a juzgar por las encuestas, ninguno de los 36 candidatos a la presidencia inscritos despiertan el entusiasmo popular.

En el último sondeo publicado por Ipsos el 13 de febrero, el candidato que aparecía en cabeza, el conservador Rafael López Aliaga, reunía solo un 12% de los apoyos.

La baja popularidad de los políticos y la fragmentación del voto que muestran los sondeos hace improbable que la carrera presidencial se resuelva en la primera vuelta.

No será probablemente hasta junio, con la segunda vuelta, cuando el futuro político de Perú pueda empezar a aclararse.

Pero, dados los antecedentes, nadie puede descartar sorpresas para Balcázar ni para el país de aquí a entonces.

